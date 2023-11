A tatai komplexumban a küzdősport hét szabályrendszere közül a tatamin félerős technikákat alkalmazó pointfighting, light-contact és kick-light, valamint a ringben kiütésre menő full-contact, low-kick és K1 szakágakban a világbajnoki kvalifikációt kiharcolt kick-boxosok vettek részt. A formagyakorlatosok külön készülnek a jövő hétfőtől szombatig a portugáliai Albufeirában sorra kerülő vb-re, ahol 78 ország közel 1500 versenyzője méreti majd meg magát.

Jól sikerült a tábor, amihez a helyszín szellemisége is hozzájárult - mondta a válogatott egyik edzője, a korábbi sokszoros világ- és Európa-bajnok Dancsó Zoltán.

– Jó volt viszajönnöm ismét Tatára. Emlékszem, hogy annakidején versenyzőként milyen nagy megtiszteltetés volt, hogy Tatán készülhetek, ahol a fantasztikus eredményeket elért olimpikonok. Hogy ugyanabban a szobában lakhatok, ahol ők laktak, és ugyanabban a teremben edzhetek, mint ők. Most pedig ott tarthattam edzést a válogatottnak. A Tatai Olimpiai Központ nyújt egy ilyen felemelő érrzést, és szerintem ezt most is átérezték a versenyzők, és ennek is szerepe volt abban, hogy jó hangulat alakult ki és közben kemény munka folyt – mesélte a korábbi legendás kick-boxos.

A szakágvezetők a különböző szabályrendszerek küzdőstílusának és felkészülési igényeinek megfelelően hangolták össze és tartották meg az edzéseket. Így aztán külön dolgoztak a pointfightingosok, a másik két tatamis szakág és a ringesek pedig részben közösen gyakoroltak. A sportolók között ott volt a szaúd-arábiai Rijádban október végén a Küzdősportok Világjátékán pointfightingban aranyérmet nyert Zajácz Bence, Fésű Lajos és Busa Andrea. Közülük Fésű nagy feladatra vállalkozik Portugáliában: a pointfighting mellett a másik két tatamis szakágban, light-contactban és kick-lightban is éremre tör a vb-n.

– Mindenki ráhangolódott a világbajnokságra és várja az indulást. A folytatásban a sportolók otthon, a klubjukban végzik el az utolsó simításokat – közölte Dancsó Zoltán, aki kitért az - Olasz Attilával párban - általa irányított light-contact és kick-light válogatottra is. – Remek kis fiatal csapat kovácsolódott össze, akik jó formában vannak és éhesek a sikerre. Jó szereplést várunk tőlük, hiszen közülük többen, Mezei Nikolett, Szmolek Emánuel, Fésű Lajos és Száraz Gergő, fiatal koruk ellenére már voltak világbajnokok, és Portugáliába újabb aranyérem reményében utaznak.

A tatai táborban meglátogatta a válogatottat Galambos Péter, az MKBSZ elnöke, aki buzdító beszédet mondott mind a versenyzőknek, mind pedig a szakágak vezetőinek.