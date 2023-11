NB III., Észak-Nyugati csoport, 14. forduló

November 5, vasárnap, 13 óra

Szombathelyi MÁV Haladás VSE–Dorogi FC

A dorogiak számára nem lesz ismeretlen, hogy Szombathelyre kell utazni, hiszen az előző, NB II.-es szezonban is volt ilyen mérkőzés, de ez most mégis más lesz. Akkor a „nagy” Szombathelyi Haladás volt az ellenfél, ez pedig egy másik csapat, amely újoncként jutott fel a Vas vármegyei első osztályt megnyerve. A fiatalos szombathelyi gárda újoncként nem szerepel rosszul, jelenleg a tabella 11. helyén áll, épp annyi pontot gyűjtve, mint a Komárom, amellyel Bekő Balázs csapata az előző körben 0–0-s döntetlent játszott. A Dorog így három ponttal áll jobban, de ennek a megduplázása a célja a piros-feketéknek. A két klub még nem találkozott egymással soha, így ez lesz az első. A Haladás az utolsó öt meccséből csak egyet nyert meg, bár intő jel, hogy vereségből is csak egyet számláltak a zöld-fehérek. A formára Dorogon sem lehet nagy panasz, hiszen az utolsó öt meccsén veretlen maradt a gárda, ráadásul hazai pályán még senkinek sem sikerült elvernie a Dorogot.