Az utolsó előtti fordulóhoz ért a területi másodosztály. A 13. fordulóban a jelenleg második helyen álló Mocsa nagyon nehéz meccsre számíthat, hiszen Ászárra utazik. Az ászári gárda jelenleg ötödik, de csak három pontra van a dobogótól. A két klub között mondjuk nyolc pont a különbség, de Ászáron igencsak meg lehet szenvedni. Amennyiben a Mocsa győzni tud, úgy biztosan az utolsó őszi fordulóban dől majd el, hogy ki tölti élen a pihenőt.

Ehhez persze a Környének is győznie kell, de ez talán egyszerűbb lesz, hiszen Gulyás Tamásék Nagyigmándra látogatnak. A Nagyigmánd az előző körben kiütéses vereséget szenvedett a Mocsától, most valami nagyon hasonló forgatókönyvre lehet számítani. Ha a Mocsa és a Környe is győzni tud a hétvégén, akkor a következő fordulóban rendezendő Környe-Mocsa lesz az ősz rangadója. A dobogós helyezését szeretné megőrizni télre a Dunaszentmiklós. Ehhez ebben a fordulóban egy nagyot léphet, hiszen Ácsról kellene elhozni mindhárom pontot, és ez azért nem tűnik lehetetlen feladatnak, több csapat is megtette már ezt.

Az Ács két sikerrel áll, bár legutóbbit épp az előző fordulóban aratta - bár kissé árnyalja a képet, hogy a szintén gyengélkedő Gyermely ellen. A két klub között 18 pont a különbség, úgyhogy eléggé a vendégek felé billen a mérleg nyelve. Igazi hatpontos derbi lesz a Piliscsév-Baj összecsapás. Egyik csapat sincs túl jó formában, az utolsó öt meccsükből mindkét gárda csak egyet tudott behúzni, így az őszi mérleg kozmetikázása érdekében mindkét alakulat győzni szeretne. Jelenleg két ponttal áll jobban a Baj, így egy hazai győzelem esetén helyet is cserélhet a két klub.

A sereghajtó Bakonysárkány ugyan az utóbbi két meccsen veretlen maradt, de nyeretlen is, így nem esélyesként utaznak Tatabányára. A Vasas újoncként elég jól szerepel, bár az elmúlt öt meccséből négyet is elbukott, de így is a középmezőnyben van. A hazaiak számára is jó lenne győzelemmel zárni a hazai közönség előtt vívott utolsó meccset. A másik újonc, a Tardosi FC-TAC még a tatabányaiaknál is jobban áll, hiszen a hatodik helyet foglalja el a tabellán. Most a nem túl jó formában lévő Kisbér ellen folytathatják jó őszi szereplésüket.

A Kisbér öt meccse nyert utoljára, így a hazaiak számára kötelező lenne a három pont, bár az utóbbi két meccsét elbukta a csapat, de akkor a Környe és a Mocsa volt az ellenfél. A Tokod a jó kezdés után visszaesett, viszont az előző körben fontos győzelmet aratott. Most az egyik leggyengébb csapat, a Gyermely lesz a tokodiak ellenfele. A Gyermely eddig kétszer tudott nyerni, szóval nem vádolható esélyességgel a Tokod ellen. Ugyanez igaz a zöld-fehérek találkozójára is. A Csolnok a dobogót ostromolja, jelenleg negyedik. A hétvégén Zsámbékra utazik a csapat. A hazai gárda nem áll túl fényesen, a Csolnoknak kötelező a három pont, ha a dobogóban gondolkodnak. Az Ászár-Mocsa meccs rendhagyó módon 10:30-kor kezdődik, a Piliscsév-Baj 11 órakor, a többi pedig 13 órakor veszi kezdetét.