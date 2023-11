A Naszály SE közösségi oldalán arról írtak, hogy a beszámolók segítségével most bárki betekintést nyerhet az egyesületük mindennapjaiba, és minden héten egy-egy korosztály edzője szólal majd meg. Elsőként az U7-esek trénere, Németh Gergely összegzett, felidézve, hogy az előző szezon végén nyolc gyerkőc került fel az U9-esek közé, így három aprótalpú maradt a legkisebbnél. A nyarat így toborzással kezdték, aminek eredményeképp 10 fősre duzzadt a létszám.

− A gyerkőcök nagyon lelkesen és rendszeresen járnak az edzésekre, ezért külön köszönet a szülőknek, hogy ebben segítik őket! Az edzéseimen játékos feladatokon keresztül igyekszem fejleszteni a kicsik technikai tudását, képességeit. Nagy hangsúlyt fektetünk a magas labdaérintésszámra, ezzel próbáljuk elérni, hogy a gyerkőcök minél ügyesebben bánjanak a labdával. Különböző labdaérintéseket, fordulásokat, cseleket tanulunk. Mérkőzésjátékkal, szituációkkal igyekszem felkészíteni őket a Bozsik Fesztiválokra − tette hozzá Németh Gergely.

− A fesztiválokon minimális az elvárás a gyerekek felé. Egy-két alapszabály betartása mellett a lényeg a gólszerzés öröme, a közösséghez tartozás élménye, a labdarúgás megszerettetése. Viszont egy visszajelzést ad, hiszen más egyesületek csapataival találkozunk. Fel tudjuk mérni, hol tartunk, miben vagyunk lemaradva. Mivel szorgalmas és fegyelmezett kis csapatom van, ez meg is hozza az eredményét. A legtöbb csapattal vagy partiban vagyunk vagy megverjük őket. Ha szerencsétlen a sorsolásunk, a Tatabánya erősebb csapataival nehéz felvennünk a versenyt, de az egy másik dimenzió − árulta el az edző, aki összességében nagyon elégedett a kis játékosaival, szorgalmukkal, az edzéshez való hozzáállásukkal.

− Önmagához képest mindenki hétről hétre, hónapról hónapra fejlődik. A következő félévben is folytatjuk a munkát a kis focistákkal. Egy nagyon jó közösségről van szó, ami garancia arra, hogy az elkövetkezendő időkben is szépen fognak fejlődni a gyerekek. Így felkészülten léphetnek át majd az U9 küszöbén − fejezte be a beszámolót a szakember.