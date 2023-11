A 13. fordulóval zárul erre az évre a területi első osztály, most hétvégén lépnek pályára utoljára a csapatok a bajnokságban. Kivéve azon alakulatok, akiknek volt elhalasztott mérkőzésük. Szombaton két összecsapással startol az utolsó kör: 13 órától a Lábatlan fogadja a Koppánymonostort. A papírforma egyértelmű, hiszen a hazai csapat a tizedik helyen áll a tabellán, míg a Monostor a dobogóért küzd. Vigh Lászlóéknak csak akkor van esélyük már a téli szünetet is a harmadik helyen tölteni, ha győznek, a Tata viszont nem. A vendég csapat jó formában van, utolsó öt meccsén veretlen maradt, ráadásul négyet be is húzott, így Karcagi Páléknak nem lesz egyszerű a hazai búcsú.

Szintén szombaton utazik a Sárisáp Vértesszőlősre. Ez a párharc talán még egyértelműbb. A Vértesszőlős szenved, a Sárisáp szárnyal, Fenyvesi Lászlóék az előző körben az addig veretlen Nyergesújfalut is meglepték, szóval kötelező a győzelem Vértesszőlősön. Vasárnap a Tata is három ponttal számol, már ha egyáltalán meg tudják rendezni a találkozót Esztergomban. Az esztergomi pálya nincs túl jó állapotban, és a hétvégi eső, valamint az utánpótlás meccsek nem tesznek jót. Két hete, az Almásfüzitő ellen sem volt alkalmas a pálya, és azóta nem lett sokkal jobb. Ha lesz meccs, a dobogóra törő Tata magasan a találkozó esélyese.

A forduló (és talán az ősz) rangadóját is vasárnap rendezik. Itt a jelenlegi listavezető Nyergesújfalu fogadja a Zsámbékot. A Nyerges az előző fordulóig vezette a tabellát, és egy győzelemmel be is biztosíthatta volna az őszi elsőséget. Ezt most hétvégén is megteheti, amennyiben le tudja győzni a Zsámbékot. Ha viszont Bodó Lászlóék nyernek, akkor csak két pont lesz a különbség, és a Zsámbék még idén pótolja a Vértesszőlős elleni elmaradt meccset, így az is benne van a pakliban, hogy a Zsámbék telel az élen. Az első a második ellen mindig nagy derbi, így ez most is alapjaiban forgathatja fel a bajnoki címért folyó harcot. Ráadásul a legjobb támadósor találkozik a legjobb védelemmel: a Nyerges 35 gólt lőtt, a Zsámbék pedig 6-ot kapott.

A Bábolna és az Almásfüzitő párharca is pikánsnak ígérkezik. Két ellentétes formában lévő csapat csatája lesz ez. A Bábolna jó kezdés után elfogyott, és sorozatban három vereséget szenvedett, az Almásfüzitő pedig a hideg beállta után lett igazán eredményes, utolsó öt meccsén csak kétszer kapott ki. A tabellán még nagy a különbség, így előzésről nem beszélhetünk, de mindkét csapat számára fontos, hogy milyen szájízzel mehetnek pihenni. Ugyanez a helyzet a Kecskéd-Tát párharcnál is, ám itt a két klub ugyanannyi ponttal áll. Mind a két alakulat 15 egységet szerzett eddig. A forma azonban más: amíg a Tát az utolsó két meccsét megnyerte, addig a Kecskéd "csak" döntetlent játszott az elmúlt két alkalommal. Az biztos, hogy amelyik csapat nyerni tud, az mindenképpen a legyőzött előtt fog telelni a tabellán. A hétvégén a Vértessomló lesz szabadnapos.

Területi I. osztály, 13. forduló

November 18, szombat, 13 óra

Lábatlani ESE-Koppánymonostori SE

Karcagi Pál, a Lábatlan vezetőedzője: - Az idei utolsó hazai mérkőzésünkre készülünk. Köszönjük szurkolóink egêsz êves kitartását, biztatását! Egy élcsapat ellen szeretnénk szépen búcsúzni.

November 18, szombat, 14 óra

Vértesszőlősi SE-Sárisápi BSE

Dupai János, a Vértesszőlős vezetőedzője: - Remélem, hogy létszámban megleszünk. Akik jönnek, azok megnehezítik az ellenfelünk dolgát.

November 19, vasárnap, 13 óra

FC Esztergom-Tatai AC

Spóner József, az Esztergom vezetőedzője: - Múlt héten Táton érződött, hogy a huszadik mérkőzése volt a fiataljainknak. Remélem, hogy tudunk annyira regerenálódni, hogy egy jó meccsel zárjuk a szezont.

Nyergesújfalu SE-Zsámbéki SK

Szoboszlai Tamás, a Nyergesújfalu játékos-edzője: - Úgy készülünk, hogy visszaálljon a régi rend. Ennek megfelelően dolgoztunk a héten. Meglátjuk, hogy a körülmények mennyire fogják segíteni a helyzetünket.

Bábolnai SE-Almásfüzitői SC

Józsa Péter, a Bábolna vezetőedzője: - Megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy három ponttal zárjuk a szezont.

Wati Kecskéd KSK-DG Tát

Linczmaier László, a Kecskéd vezetőedzője: - Nagyon rapszodikusan szerepelünk és nem csak a meccsek közt nagy a hullámzás, hanem meccseken belül is. Remélem, hogy az utolsó meccsre rá tud mindenki fókuszálni és akkor három ponttal zárhatjuk ezt a szezont.