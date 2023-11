A 11. fordulóval folytatódik a területi első osztály. A szokásoknak megfelelően szombaton kezdik a kört, ekkor a Tata és a Tát csap majd össze. A Tata jelenleg második a tabellán, és az előző fordulóban győzni tudott, míg a Tát elég hektikus: az utolsó három meccsét elveszítette, döntetlent még nem játszott, így a nyolcadik. A találkozó a papírforma szerint hazai győzelemmel zárulhat, de a Tát mindig hajlamos meglepetéseket okozni, így a tataiaknak végig koncentráltaknak kell maradniuk. Vasárnap lesz egy alsóházi derbi is, hiszen a 12. helyen álló Esztergom fogadja a 11. pozícióban lévő Almásfüzitőt.

Egyik csapat sem büszkélkedhet eddig a teljesítményére, a hazaiak egy, a vendégek két győzelmet arattak, jelenleg két pont a differencia. Így ez egy igazi hatpontos derbi lesz, amelyik csapat nyer, az egy kicsit el tud szakadni a sereghajtó Vértesszőlőstől, hiszen Dupai János csapata szabadnapos lesz a hétvégén. A listavezető Nyergesújfalu számára sem lesz egyszerű feladat a hétvégi, hiszen a Vértessomló utazik majd. Nagy Géza csapata eddig nem úgy szerepel, ahogy tavaly, csak a kilencedik helyen áll a kék-fehér csapat, de az előző fordulóban egy nagyon fontos győzelmet tudott aratni. A Nyergesújfalunál nincs ok a panaszra, hiszen eddig még veretlen a gárda, így két ponttal megy a Tata előtt. Az őszi elsőséghez nagyon kellene ez a győzelem, de nem lesz egyszerű feladat.

Igazán pikáns rangadó lesz Lábatlanon, ahová a Sárisáp utazik. Az egy dolog, hogy mindkét csapat játékoskeretében vannak olyan futballisták, akik játszottak az ellenfélnél, de a vezetőedzőknek kifejezetten figyelni kell arra, hogy a "jó" padra üljenek le. Ugyanis Karcagi Pál a Sárisáppal, Fenyvesi László pedig a Lábatlannal ért el sikereket, utóbbi játékosként is remekelt a Lábatlan csatársorában. Most már más szelek fújnak, és mindenki a saját csapatáért harcol. Ez jelenleg a Sárisápnak megy jobban, hiszen ötödik helyen áll a csapat, míg az újonc Lábatlan eddig nem vette fel az első osztály ritmusát, így a tizedik. A két klub között jelenleg kereken tíz pont a különbség. A sok sebből vérző Bábolna számára nem lesz könnyű a hétvége, hiszen az amúgy is szűkös keret lassan futsalméretűre zsugorodik. Józsa Péter csapata viszont mint egy sebzett gladiátor, sérülten is szép sikereket ér el, így mindössze három ponttal van lemaradva a soros ellenfél, a Zsámbék mögöttt. Bodó László csapata a Tata elleni vereséget követően két meccset nyert, így visszatalált a helyes útra, ugyanakkor Bábolnán senkinek sem egyszerű a három pont begyűjtése. A hetedik helyen álló Kecskéd is tudott volna kellemesebb ellenfelet választani magának, mint a Koppánymonostor.

Vigh László csapata a tabella harmadik helyéről érkezik Kecskédre, de csak négypontos a különbség, így egy hazai siker mégjobban összerázhatja a tabella első felét. A Kecskéd az utolsó két meccsét elveszítette, míg a Monostor az utóbbi hármat egyaránt behúzta.

Területi I. osztály, 11. forduló

November 4, szombat, 13:30

Tatai AC-DG Tát

Wéber Roland, a Tata vezetőedzője: - Egy olyan csapat látogat hozzánk, aki nem az igazi arcát mutatja eddig. Óvatosnak és magabiztosnak kell lennünk. Fontos lesz, hogy otthon tartsuk a három pontot!

November 5, vasárnap, 13:30

FC Esztergom-Almásfüzitői SC

Spóner József, az Esztergom vezetőedzője: - Mindent meg fogunk tenni a győzelemért vasárnap a hatpontos mérkőzésen.

Nyergesújfalu SE-Vértessomló

Szoboszlai Tamás, a Nyergesújfalu játékos-edzője: - Remélem, hogy jobb állapotban leszünk, mint az előző héten. Remélem, hogy a körülmények jobbak lesznek, bár a természet eddig nem ezt mutatja. Küzdelmes találkozóra számítunk.

Lábatlani ESE-Sárisápi BSE

Karcagi Pál, a Lábatlan vezetőedzője: - Sajnos nem találjuk a helyünket egyelőre az első osztályban. Persze az okokat tudjuk, de nem panaszkodunk. Vasárnap egy jól szervezett, remek csapat érkezik hozzánk, így akár rangadó is lehetne...

Bábolnai SE-Zsámbéki SK

Józsa Péter, a Bábolna vezetőedzője: - Pillanatnyilag a tisztes helytállás lesz a cél. A problémáink ellenére egy szoros mérkőzést várok.

Wati Kecskéd KSK-Koppánymonostori SE

Linczmaier László, a Kecskéd vezetőedzője: - Sajnos elég rossz passzban vagyunk, az utolsó két meccsen gólt sem rúgtunk, pedig előtte ezzel nem volt gond. Nagyot kell javulnunk ahhoz, hogy reális esélyünk legyen a megye egyik élcsapata ellen.