November első hétvégéjén már a 11. fordulót rendezik a területi másodosztályban. A forduló rangadója a Tardosi FC-TAC-Mocsa mérkőzés lesz. A hazaiak a tabella negyedik helyén állnak, míg a Mocsa a második, hat pont van a két alakulat között. A mocsai pontvesztésben leginkább a Környe reménykedik, hiszen a listavezető csapat növelheti előnyét, ám ehhez Tokodról kellene elhozni a három pontot.

A Tokod az utolsó öt meccséből négyet is elveszített. A szép lassan ébredező Csolnok Piliscsévre látogat egy újabb három pontért, a nem túl jó formában lévő Baj pedig a sereghajtó Bakonysárkány ellen javítana az eddigi mérlegen. Az előző fordulóban második győzelmét aratta a Gyermely és a Zsámbék II. is, most egymás ellen törhetnek a harmadikra. Jelenleg egy pont a differencia kettőjük között. Az ötödik helyen álló Ászár a Nagyigmándot fogadja egy háromesélyes meccsen, hiszen itt is csak öt egység a különbség.

Az utolsó előtti helyen tanyázó Ács a szintén nem élete formáját futó Kisbért fogadja. A két csapat annyiban hasonlít egymásra, hogy a versenytársaknál jóval nagyobb településként szenvednek a területi másodosztályban. A Tatabányai Vasas-Dunaszentmiklós rangadó 14:15-kor kezdődik, itt a hetedik fogadja a harmadikat.