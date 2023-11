Kézilabda, EHF Európa Liga, férfi, H-csoport, 3. forduló MOL Tatabánya KC–Sporting CP (portugál) Tatabánya, Multifunkcionális sportcsarnok, kedd, 18.45.

Az Európa Ligában eddig ötvenszázalékos a Kék Tigrisek teljesítménye. A román Constanta ellen hazai pályán fájó vereséget (24-29) szenvedett Tombor Csaba vezetőedző csapata, Lengyelországban aztán javítottak a tatabányaiak (30-25 a Glogów ellen) és most a harmadik helyről várhatják a csoport, sőt a kupasorozat egyik legerősebb – nem német – csapatát…

Miután sikerült alaposan feltérképezni a portugál élcsapat játékát a vendéglátóknak, „nyugodt szívvel” mondhatta a tatabányaiak szakvezetője, hogy a Sporting egy nagyon jó együttes, kiváló játékosokkal… – Igazi sikerélménnyel a hátuk mögött érkeznek hozzánk a lisszaboniak, hiszen a bajnoki rangadón legyőzték a Porto alakulatát – jegyezte meg Tombor mester. – Azaz, riválisunk sokkal jobb előjelekkel készülhetett erre az összecsapásra, mint mi, a komlói vereségnek „köszönhetően”. Így azután a játék minden elemében javulnunk kell, ha győzni akarunk. Márpedig akarunk…

Bizonyára sokan ismerik a mondást, miszerint, ha rosszul sikerül a főpróba, akkor jó lesz az előadás. A Bányásznál a komlói meccset lehetne a főpróbának tekinteni, és akkor… – Borzasztóan elkeseredett vagyok a bajnoki mérkőzésünkön mutatott játékunk miatt – emelte ki a Kék Tigrisek trénere. – A játékosaim és én is szégyelljük magunkat, éppen ezért mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy kiszolgáljuk a szurkolóinkat, akikre most is nagyon számítunk. Óriási bravúr lenne, ha legyőznénk a Sportingot, de ott van előttünk a példa, a román Constantának ez sikerült. Teszem hozzá, ezt máig sem értem, hogyan…

A Tatabánya összeállításában nem lesz meglepetés, és kérdőjel is csak egy. Nem biztos ugyanis, hogy a térdét fájlaló Vilovszki tudja vállalni a szereplést. A Sporting a csoport második helyén áll, a Tatabányához hasonlóan két ponttal. A találkozót két montenegrói játékvezető, Miljan Veszovics és Novica Mitrovics dirigálják.