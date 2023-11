Kordik Szabolcs külön méltatta a szervezőket, Keil Jánost és Kiss Lászlót – utóbbi egyben a Tokod SE elnöke is – majd köszönetet mondott az önkormányzatnak, a Tokod Nagyközségért Alapítványnak és mindenkinek, aki szerepet vállalt az emléktorna megszervezésében. Ezt követően egy perces néma csenddel emlékeztek Zsolnay Zsolt Pálra, majd a Dorogi Öregfiúk és a Tokodi Öregfiúk párharcával elkezdődött a gála. A torna két játékvezető Farkas Bence és Kurali Zoltán volt.

Parádés mérkőzéseket, kiélezett küzdelmeket, gyönyörű gólokat és igazi sztárokat is láthatott a közönség. A Fradi Baráti Társaság színeiben pályára lépett Lisztes Krisztián és Szűcs Mihály is, akik bizonyították: a kor csak egy szám, aktív pályafutásuk lezárást követően is képesek villanásokra. A Művészválogatottban helyet kapott például az Éjjel-Nappal Budapest Lalija, Kamarás Norbert, valamint a sorozatban Gábort játszó Király Peti is. Megcsillogtatta tudását többek között Balázs Pali és DJ Spigiboy is.