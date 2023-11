Hatalmas sikert ért el az oroszlányi Cirill Táncstúdió a múlt hétvégén Csehországban megrendezett világbajnokságon. Mint azt a közösségi oldalukon olvashatjuk, táncosaik november 2-án indultak Prágába, hogy a hazai versenyek után a világbajnokságon is megmérettessék magukat.

Az érkezést követően egy kis városnézés következett, majd másnap izgatottan készültek fel a hosszú versenyre. A kitartó, kemény munkának pedig meg lett a gyümölcse, hiszen kivétel nélkül az össze táncos éremmel szállt fel a buszra a verseny után. Ez számszerűsítve 12 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzérmet jelent.

Külön kiemelték, hogy olyan is volt, hogy két kategóriában is Cirilles lányok indultak egymás ellen, és mikor az első-második helyeket bezsebelték, egymás nyakában sírtak, hiszen a sportszerűség is mélyen bennük van.

Aranyérmet szerzett:

Mátis Blanka

Bodányi Gréta

Németh Emília

Kovács Natália-Magyari Zsófia

Trinfa Vivien

Dobai Melani-Hrabovszki Aisa

Beke Dorottya-Pénzes-Kozma Melinda

Mirella csoport

Szőcs Vanessza-Kuris Zsófia-Lukács Eliza

Borbély Fanni-Pálfi Loretta

Mátis Balázs-Kozma Lilla

Baló Jázmin

Ezüstérmet szerzett:

Kiss Lili

Udvarias Fruzsina

Orlovits Rebeka

Bronzérmet szerzett:

Kocsor Lia-Kocsor Vivien