NB III., Észak-Nyugati csoport, 15. forduló

November 12., vasárnap, 13 óra

Dorogi FC-ETO Akadémia

Igencsak jó formában van a Dorogi FC, hiszen a legutóbbi öt meccsén nem talált legyőzőre, legutóbb még szeptember végén Tatabányán kapott ki. Ezzel a Bekő-csapat a tabella hatodik helyén áll, hat pontra a dobogótól. Az ETO Akadémia nem büszkélkedhet eddig túl sok győzelemmel, a kiesőhelyen álló gárda eddig háromszor nyert. Ezeket sem most gyűjtötte, hiszen öt meccse nyeretlen a zöld-fehér csapat. Legutóbb a Bicske vitte el Győrből mindhárom pontot. A Dorog az előző körben a Szombathely csapatát fektette két vállra, így bízzunk benne, hogy tovább folytatódik a nyugati csapatok elleni jó széria. Ahogy az előző fordulóban, úgy most sem lesz ismeretlen a csapat, bár az ETO Akadémia néven futó alakulattal még nem játszott a Dorog, de a "nagycsapattal" már többször is, ráadásul Bekő Balázs is dolgozott Győrött.