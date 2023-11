Október végén a Kazincbarcika elleni vesztes hazai mérkőzés után a klubvezetőség és Pinezits Máté vezetőedző egyeztetésének értelmében a szakember közös megegyezéssel távozott a kispadról. Lehetségesnek tűnt, hogy a megbízott vezetőedzőnek kinevezett, tavaly még Dorogon dolgozó Djordje Kamber viszi tovább a csapatot, ám végül csütörtökön bejelentették, hogy Csertői Aurél lesz a csapat vezetőedzője.

Csertői Aurél edzői pályafutása legnagyobb sikerét 2006-ban a Fehérvárral érte el, amellyel megnyerte a Magyar Kupát. Az NB I-ben háromszor ért el harmadik helyezést, a Fehérvárral, a Haladással és az ETO FC Győrrel. Csertői Aurél a Sopront, a Kecskemétet, a Tatabányát és a Paksot is irányította, legutóbb a Gyirmótot vezette, 2019 és 2023 között.

A kispestiek az előző idény végén kiestek az NB I-ből, majd bár hangoztatták, vissza kell jutni az élvonalba, hamar kiderült, erre kevés az esély: a másodosztályban eddig lejátszott 14 mérkőzésükből mindössze négyet nyertek meg, ami mellett négy döntetlent és hat vereséget jegyeztek.

„Tudom, hogy ez kemény feladat, de nincs nyafogás, most ezt a szituációt kell megoldani. Elsőként remélem, hogy az évben hátralévő négy meccsből kihozzuk a maximumot. Próbáljuk még egységesebbé tenni a csapatot, mindenáron az eredményességre kell helyezni a hangsúlyt, hogy legyen egy biztos kiindulópont a téli felkészülésre. A Honvéd tradicionális egyesület, komoly brand, jelentős közönséggel, így még nagyobbak a követelmények, mindenkinek meg kell érteni, hogy felelősséggel tartozunk a klub felé” – fogalmazott Csertői Aurél a klubhonlapnak.

Kun Gergely Honvéd-ügyvezető azt mondta: „Olyan edzőt kerestünk, aki jellemzően hosszabb ideig dolgozott egy-egy klubnál, hiszen ez stabil személyiségre utal, nekünk pedig ebben a helyzetben stabilitásra és pontokra van szükségünk. Csertői Aurél tapasztalt szakember, bízunk benne, hogy nálunk is sikeres lesz. A klub stratégiája az edzőváltás ellenére sem változik, Csertői Auréllal szemben is elvárás a fiatalok beépítése. Viszont a fiataloknak, akik ilyen lehetőséget kapnak, igenis felelősséget kell vállalniuk, annak tükrében is, hogy akiket mi itthon fiatalnak titulálunk, azok a nemzetközi futballban már nem számítanak annak. És tegyük hozzá azt is, hogy amikor egy klub rövid idő alatt sokszor kényszerül edzőváltásra, mint az utóbbi években mi is, akkor mélyebb elemzésre is szükség van a háttérben húzódó problémák azonosítására, amely folyamatosan zajlik.“