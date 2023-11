NB III., Észak-Nyugati csoport, 17. forduló

November 26, vasárnap, 13 óra

Budaörs-Dorogi FC

Több szempontból is pikáns találkozóval zárul a Dorogi FC hadjárata erre az esztendőre. Bekő Balázsék ahhoz a Budaörshöz látogatnak idén utoljára, ami korábban otthona volt a vezetőedzőnek, hiszen Bekő tavaly még a Budaörs sikeréért dolgozott, de ez több dorogi játékosról is elmondható. A zöld-fehér csapat jelenleg a 12. a tabellán, míg a Dorog a 6. pozícióba jött fel, de a téli szünetet akár az 5. helyen is töltheti.

Ehhez mindenképpen győzni kell az elég hektikus Budaörs otthonában. A két alakulat között hat pont a differencia. Egyszer már rátalált a helyes útra a Dorog a budaörsiekkel kapcsolatban, hiszen augusztusban hazai környezetben Vigh Ádám duplájával sikerült legyőzni Ifj. Bognár György csapatát, így a feladat tehát adott: megismételni azt a sikert. Ha a Dorog győzni tud, a hatodik pozíciónál rosszabb helyen biztos nem telel, de ha a Puskás Akadémia II. legyőzni a Gyirmót II.-t, akkor ötödik is lehet.