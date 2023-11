Röplabda Extraliga, férfi, 7. forduló

Pénzügyőr SE – Dág KSE

Budapest, Kőér utcai sportcsarnok, szombat: 19 óra.

A két éve még bajnok fővárosi együttesnél koncepcióváltás történt. Náluk is a fiatalok játéka került előtérbe. Éppen ezért nagy meccsre számít Buzás Miklós, a vendégek vezetőedzője.

- Eddig minden találkozónkon szereztünk pontot. Úgy gondolom, most is van erre esélyünk – hangsúlyozta a dágiak szakvezetője. – Nem lógatjuk a fejünket a peches szegedi vereség után, hanem megyünk előre, és nem is vagyunk esélytelenek. Komplett csapattal lépünk pályára.