Az Ippon Judo Tatabánya SE versenyzője, Krüpl Georgina új súlycsoportjában, 70 kg-ban az ötödik helyet szerezte a közelmúltban a Győrben rendezett kadett Európa-kupán.

– A teljesítménye alapján nálam érmes lett Gina, akitől a mérkőzései során több tiszta akciót is elvettek – értékelt Csernoviczki Csaba, az egyesület vezetőedzője, akitől azt is megtudtuk, hogy a klub két sportolója, Keller Rebeka és Miklósvölgyi Dániel Japánban edzőtáborozik majd december 3-17. között a Los Angeles 2020-2028 program A-keretének tagjaként. A keret tagja az Ippon Judo SE részéről Szabó Áron is, ő azonban még sérülésből lábadozik, így nem tud részt venni a tokiói edzőtáborban.

Az Ippon Judo Tatabánya SE továbbra is várja a sportág iránt érdeklődők jelentkezését az olimpiai és világbajnoki bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok Csernoviczki Évánál a 06-30/369/1017-es telefonszámon.