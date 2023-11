Vízilabda OB I. B, férfi, 10. forduló

Tatabányai Vízmű SE – ASI DSE

Tatabánya, szombat: 16 óra 30.

Jelen pillanatban a vízművesek megelőzik a tabellán az angyalföldi együttest. Gebauer Lajos, a TVSE vezetőedzője abban bízik, hogy ez a hétvégi összecsapást követően is így lesz. Bár a szakvezető azt is elmondta, hogy a fővárosiak helyezése nem tükrözi híven az erőviszonyokat, mivel az ASI tavaly a dobogón fejezte be a bajnokságot. Minden esetre a hazaiak komplett csapattal és felkészülten várják a budapestieket. A mérkőzésen Sikter R. és Kevi T. fújják majd a sípot.