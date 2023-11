Bő húsz perccel később a másik kapus, Balla Olivér is bizonyította rátermettségét, Jürgens lövését védte. Az első játékrészben nagyon jól lezárta a területeket az Opus Tigáz Tatabánya, és a sok keresztlabdával, szélesre húzódással operáló Újpest elől elvette a levegőt. Az első 45 perc alapján nemigen volt megállapítható, hogy a két klub között két osztálynyi a különbség. Ez a szurkolókra is igaz volt, hiszen a lelkes tatabányai ultrák is felvették a kesztyűt a rutinos Újpest-drukerrekkel: mindkét csoport pirotechnikával készült, ami igen látványosra sikerült a villanyfényes találkozón, de a hangerőre sem lehetett panasz.

A félidőben a korábban Tatabányán is futballozó Vignjevic-mester alaposan felrázta a lila-fehéreket. Még tíz perc sem telt, amikor Jürgens megszerezte a vezetést egy 13 méteres lövéssel. Sem a játékosok, sem a szurkolók nem adták fel hazai oldalon a gólt követően, de szépen lassan kijött az erőnlétbeli különbség. A 62. percben Simon Krisztián meglőtte az Újpest második találat is. Pár perccel később a csereként beálló Kocsis lövését védte bravúrral a lila-fehérek sárga mezes kapusa. A legnagyobb felhördülést a 79. percben történt eset okozta, miután a kitörő Árvai Dánielt felrúgták a büntetőterületen belül, de a játékvezető nem ítélt tizenegyest, ellenben Árvai Dániel sárga lapot kapott reklamálásért.

Az Újpest így aztán ha nehezen is, de továbbjutott a MOL Magyar Kupa 5. fordulójába, viszont az Opus Tigáz Tatabánya egyáltalán nem vallott szégyent, NB I-közeli teljesítményt rakott le az asztalra, ami harmadosztályú csapatként igencsak impozáns.