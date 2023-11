Balázs Gábor edző, klubvezető tájékoztatása szerint tizenhét versenyzővel szerepeltek a nádudvari Gasztro Kupán, ahol kifejezetten jó eredményeket értek el. A viadalon külön kategóriában versenyeztek a kezdőbb harcosok, így mindenki a szintjének megfelelő mezőnyben bizonyíthatott. A bajnai klubot ebben a kategóriában hat fő képviselte, pointfighting, light-contact, és kick-light szabályrendszerben is elindultak 22 nevezéssel.

Egyaránt aranyérmet szerzett Tóth Eszter, Csekő Viola, Ilyés Anna, Juhász Lili, Romfa Dominik, Balázs Benedek és Vakán Viktória is. Kétszer is felállhatott a dobogó legfelső fokára Varga Zsombor, illetv Marschall Viktor is, míg Hudoba Bence három szabályrendszerben sem talált legyőzőre.

Gazdag Zsuzsanna, Izsó Lóránt, Havasi Lilla és Vakán Vivien ezüstérmes lett, Gazdag Boglárka egy, míg Sándor Dávid két bronzérmet is szerzett. A klub a 14 arany- 4 ezüst- és 3 bronzéremnek köszönhetően 39 csapatból az éremtábla 2. helyén zárt.

Balázs Gábor és Hudoba Tamás tanítványai összesen 20 arany, 6 ezüst és 5 bronzérmet gyűjtöttek be

Forrás: beküldött

A nádudvari sikereket követően a bajnai egyesület sportolói a horvátországi Kutina Open nevű nemzetközi versenyen szerepeltek, ahol mindhárom tatamis szabályrendszerben elindultak. Bár érződött a versenyzőkön a Gasztro Kupa miatti fáradtság, ennek ellenére is jó eredményeket értek el.

Hudoba Bence és Varga Zsombor is kétszer állhatott fel a dobogó tetejére, Marschall Viktor arany-, illetve ezüstérmet szerzett. Aranyérmes lett Vakán Viktória is, Gazdag Zsuzsanna második, míg Havasi Lilla és Vakán Vivien harmadik helyen zárt. Sándor Dávid két szabályrendszerben is szerepelt, de ezúttal nem sikerült érmet szereznie. A bajnai klub a 6 arany-, 2 ezüst- és 2 bronzérem révén 74 csapatból az 5. helyet foglalhatta az éremtáblázaton.

Balázs Gábor közölte, hamarosan elkezdik az alapozás a következő évi versenyszezonra, az idei év utolsó versenye pedig az esztergomi Mikulás Kupa lesz.