Területi II. osztály, 14. forduló

November 26, vasárnap, 13 óra

Piliscsévi SE-Ászár KSE, Baj KSE-Tatabányai Vasas, Bakonysárkányi SE-Zsámbéki SK II., Dunaszentmiklósi SE-Tokod SE, Gyermely-Tardosi FC-TAC, Kisbéri SSE-Nagyigmándi KSK, Környe SE-Mocsa KSE.

A Csolnoki SZSE-Ácsi Kinizsi mérkőzést 2024. 02. 18-án rendezik.

A hétvégén zárul a területi II. osztály is, az utolsó idei fordulót rendezik, de még decemberben is lesznek pótolt meccsek. Az utolsó teljes forduló azonban biztosan nem lesz teljes, hiszen a Csolnoki SZSE-Ácsi Kinizsi összecsapást csak jövő február 18-án pótolják.

A legfajsúlyosabb meccs egyértelműen a Környe SE-Mocsa KSE párharc lesz. A bajnokság két legjobb csapata játszik majd egy előrehozott döntőt. Sokáig fej-fej mellett haladt a két alakulat, a Környe azonban az előző fordulóban elszenvedett egy vereséget, ami az első volt Gulyás Tamáséknak. Ezzel szemben a Mocsa nem nagyon akar hibázni: a 12 lejátszott meccsből mindössze egyet adott döntetlenre, a többit megnyerte. Így aztán ennek a fordulónak úgy mennek neki a csapatok, hogy a Mocsa előnye 2 pont, bár a csapat még pótol egy meccset decemberben. Így aztán ha a Környe győzni tudna hazai pályán, a Mocsának még lesz lehetősége visszavenni a vezetést, azonban ha a Mocsa győz, akkor még tavasszal nyolc pontos előnyre tehet szert.

A Piliscsév az Ászár ellen zárja a bajnokságot, itt a vendégek tűnnek esélyesebbnek, még akkor is, ha az előző fordulóban a Piliscsév győzni tudott, az Ászár pedig kikapott. A Baj KSE és a Tatabányai Vasas is volt már jobb formában a szezon során, most egymás ellen zárnak, itt mindössze egy pont a differencia, szóval érdekes meccs lehet. A sereghajtó, de az előző körben meglepetésgyőzelmet arató Bakonysárkány a szintén szenzációs sikert arató Zsámbék II. csapatát fogadja, egy teljesen háromesélyes derbin. A Dunaszentmiklós számára kötelező a győzelem otthon a Tokod ellen, mint ahogy a Tardosi FC-TAC is jóval esélyesebb a Gyermely otthonában.

A Kisbér-Nagyigmánd párharc megjósolhatatlan, két igazán kétarcú csapat játszik majd, bár a Nagyigmánd legyőzte az előző fordulóban az akkor még listavezető Környét, ami növelheti az önbizalmat. Minden találkozó vasárnap 13 órakor kezdődik.