Dohai világkupadöntőben bizonyítana Pekler Zalán

Kedden a légpisztolyosoknak már elkezdődött a dohai világkupadöntő, ahol Major Veronika is érdekelt volt. A puskásoknál a remek formában lévő, négyszeres Európai Játékok-győztes, Pekler Zalán szerdán mutatkozik be, így már a helyszínről számolt be a kinti körülményekről.

Vérmes reményekkel várhatjuk a sportlövők dohai világkupadöntőjét, hiszen a krakkói központú Európai Játékokon öt versenyszámban indulva négyben is aranyérmet szerző Pekler Zalán a hírek szerint remek formában várja a szerdai nyitányt. Elsőként légpuskában 10 méteren lép lőállásba, szombaton pedig 50 méteren versenyez. „Úgy készültem, hogy a világkupadöntő lesz az utolsó nagy megméretés számomra ebben az évben, ennek érdekében kiemelten készültünk rá, erre a versenyre hegyeztük ki a formát – nyilatkozta lapunknak Dohából a 23 éves Pekler. – Az edzéseken már otthon is nagyon jól lőttem, 10 és 50 méteren egyaránt, péntek óta pedig a loszaili lőtérre is ráéreztem. A versenyeken is szeretném meglőni azt, amit az edzéseken teljesítettem. Abszolút bizakodó vagyok, mindent megteszek a jó eredményért. Ezen a viadalon presztízskérdés az, hogy ki szerez érmet, más szempontból nincs különösebben nagy hordereje a sportágunkban. Nem az első háromnak járó pénznyeremény motivál, hanem az érem.” - nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a komáromi sportlövő, Pekler Zalán.

