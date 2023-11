Tatabányán mindig is hatalmas kultusza volt és van napjainkban is a labdarúgásnak. A Bányász aranylábúi már 66 évvel ezelőtt is rúgták a bőrt, nem is akármilyen legendás játékosokkal. A Fortepan óriási fotógyűjteményében különleges és igazán ritka fotókra bukkantunk. Méghozzá egy 1957-es találkozóra, ahol a Tatabánya az akkori Honvéd vendége volt.

A Tatabánya Deli András, Szovják István, Dombai András, Lahos László, Farsang Ferenc, Peller Béla, Háry László, Guba Balázs, Lugosi János, Grosics Gyula, Kovács Sándor összeállításban futott ki a pályára, ahol szintén veretes névsorral felálló Honvéd nem bizonyult könnyű ellenfélnek. A Honvéd Bozsik József, Faragó Lajos, Tichy Lajos, Babolcsay György, Törőcsik Ferenc, Kazinczy László, Törőcsik István, Dudás Zoltán, Bányai Nándor, Machos Ferenc, Budai II László összeállításban vágott neki a találkozónak.