Kézilabda NB I., férfi, 9. forduló

Carbonex Komló – MOL Tatabánya KC

Komló, szombat, 18 óra

Néhány évvel ezelőtt a Tatabánya névszponzora volt a Carbonex, most pedig egy másik, bányászhagyományokkal bíró kézilabdacsapatot támogat a cég. Ilyen szempontból is érdekes lehet ez a találkozó. De leginkább azért, mert a tradíció erre predesztinálja a két együttest. Még nem tudni, hogy a válogatott szünet jót tett-e a Kék Tigriseknek, erre kíváncsi Tombor Csaba is, a vendégek vezetőedzője.

– Jó passzban volt a csapat a válogatott felkészülési meccsek előtt – emelte ki a mester. – Hogy ebből mennyi „maradt” az csak a komlói találkozón derülhet ki. Minden körülmények között nyerni szeretnénk, bár tavaly itt „fűbe haraptunk”, azaz korántsem lesz könnyű dolgunk.

A tatabányaiak szakvezetője külön is elismerte, hogy Komlón rendkívül nehéz nyerni. Azt is hangsúlyozta, hogy senkit nem téveszthet meg a házigazdák eddig szerzett négy pontja. Annál jóval erősebb gárdáról beszélünk, amely a Balatonfüred elleni komlói vereséget követően, legutóbb - nagy meglepetésre - éppen a Csurgó otthonában bizonyította, hogy van benne tartás és kurázsi, és a legjobbaknak is számolniuk kell velük.

– Nagy-nagyon fontos lenne megszerezni a két bajnoki pontot – jegyezte meg Tombor Csaba. – Ezzel ugyanis tovább tarthatnánk a lépselőnyünket a közvetlen riválisainkkal szemben. A siker kulcsa most is „egyszerű”, feszes, stabil védekezés és jó kapusteljesítmény. A Ferencváros ellen is ez vezetett sikerre. Topic visszatérésével pedig a védekezésünk masszívabbá vált. Hálóőreink pedig hetek óta megfelelő támaszt adnak a csapatnak hátulról. Ennek ellenére nagyon oda kell tenni magunkat szombaton.

A válogatott szünetben – sajnos – nem történt jelentős javulás a maródiak állapotában, így Peric-re és Ugaldéra továbbra sem számíthat a szakmai stáb. A hétvégi összecsapáson a Kiu testvérpár, Gábor és Tamás játékvezetők fújják majd a sípot.