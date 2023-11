A területi III. osztályban halasztott mérkőzéseket pótoltak. A Bársonyos hazai pályán is csak hét játékost tudott harcba küldeni a Csém ellen, amely negyedórányi játék után már négy góllal vezetett. A találkozó ezt követően félbeszakadt. A Réde nyolc futballistával állt ki Bokodon, de becsületére legyen mondva, végigküzdötte a találkozót. Igaz, ebben sok köszönet nem volt, a házigazda mindkét félidőben nyolc gólt szerezve 16-ig (!) jutott. A bokodiaknál Lázár Tamás egy félidő alatt négy gólt szerzett, Kese Gábor Zsolt pedig triplázott. Északon a Bajót az öt (!) halasztott mérkőzéséből kettőt is lejátszott az elmúlt napokban. Mindkét összecsapás hasonló forgatókönyv szerint alakult: a Szikra a Szomód, majd a TABAK vendégeként is egygólos hátrányban volt a félidőben és végül egy­aránt 4–0-ra veszített.

Területi III. osztály, Déli csoport



1. Dunaalmás 12 11 – 1 49–9 33 2. Császár 12 9 – 3 38–20 27 3. Ete 12 8 – 4 62–30 24 4. Szákszend 12 7 2 3 52–23 23 5. Bana 12 7 2 3 34–16 23 6. Bokod 12 7 – 5 43–23 21 7. Csém 11 6 2 3 33–15 20 8. B.szombathely 12 4 1 7 24–28 13 9. Réde 12 2 2 8 21–69 8 10. Kocs 11 1 3 7 16–35 6 11. Dad 12 1 2 9 11–65 5 12. Bársonyos 10 – – 10 11–61 0

Északi csoport