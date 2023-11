László ifjúsági versenyzőként aranyjelvényes sportoló lett, és korosztályában a magyar bajnokságon bronzérmes. Aztán, a junior korcsoportban 1978 és ’79-ben is bajnoki ezüstérmet szerzett, ekkor hívták meg a magyar válogatott keretébe. Egy évvel később a felnőtt között szerzett magyar bajnoki címet. 1983-ban bronzérmet, majd 1984-ben ezüstérmet szerezett.

- Többszörös felnőtt válogatott lettem, több, nagy nemzetközi versenyen állhattam a dobogó felső fokára – emlékezett vissza Kalló László.

Akkoriban Csiszár László, Vjacseszláv Zahirov és Erdei István edzők kezei alatt pallérozódott. Aztán némiképp váratlanul, 1986-ban befejezte versenyzői pályafutását.

- De nem szakadtam el az ökölvívástól, elvégeztem a kétéves edzőképző iskolát, így edzőként tevékenykedhettek a Tatabányai Bányász SC ökölvívó szakosztályánál – jegyeztem a jubiláló. - Majd egy évet Ausztriában is edzősködtem, Villachban. Amikor haza tértem itthon ismét folytattam edzői pályafutásom, sőt, 2016-ban saját bokszegyesületet alapítottam, Kalló Box Club néven, ahol a mai napig is aktívan dolgozok.

Kalló László új klubjában is szép eredményeket ért el tanítványaival. Több diák olimpiai bajnok és ifjúsági magyar bajnok nevelt „ki”. Az „istállójából” ifjúsági Európa-bajnoki, sőt, világbajnoki 5. helyezett is kikerült, azaz versenyzői a nemzetközi porondon is megállják a helyüket.

2020-ban, egy meglepő kezdeményezésnek köszönhetően úgynevezett, árnyékboksz Európa-bajnokságot rendeztek szenior kategóriában, ahol László bronzérmes lett, azaz a technikai tudása mit sem kopott 50 év alatt.