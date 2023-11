NB III., Észak-Nyugati csoport, 15. forduló

November 12., vasárnap, 13 óra

Csornai SE-Komárom VSE

A sereghajtó, eddig mindössze négy ponttal álló Csorna vendége lesz a három meccse veretlen (ugyanakkor nyeretlen) Komárom VSE. A KVSE hazai teljesítményéről már ódákat zengtünk (május óta veretlenek), de idegenben nem úgy megy a pontszerzés, ahogy kellene. Most szinte kötelező lenne a Csorna legyőzése. A két csapat jól ismeri egymást, tavaly is ádáz csatákat vívtak, mind a két találkozó döntetlenre végződött. Vizsgálva, hogy a Komárom az utolsó három meccsén egyaránt döntetlent játszott, ez a kimenetel most is elég valószínű, de Garami Zsolték egyértelműen a három pontért utaznak a szomszédos vármegyébe. Urbán Flórián csapata egyébként az utolsó öt meccséből négyet elveszített, az előző fordulóban viszont sikerült pontot szerezni a Sopron ellen.