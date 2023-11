Röplabda, Magyar Kupa, férfi, nyolcaddöntő Dág KSE–Vegyész RC Kazincbarcika 0:3 (-17, -18, -21) Dág, 100 néző, vezette: Szabó P., Takács Á. Dág: Krupánszki, Kun, Szabó B., Sow, Flachner D., Csordás. Csere: Farkas R. (libero), Molnár T., Bandi. Edző: Buzás Miklós. A mérkőzés alakulása: 1. játszma: 1-5, 3-10, 7-12, 12-20, 17-24; 2. játszma: 2-8, 9-10, 13-16, 15-21, 18-24; 3. játszma: 7-6, 14-11, 18-18, 21-24.

Várható volt, hogy a Dág ellen elveszített bajnoki meccs után a kupában igyekszik revánsot venni a Barcika, amely láthatóan erre készült és ez be is jött neki. Ahhoz, hogy ez ilyen viszonylag könnyű győzelem legyen, a dágiakban jó partnerre találtak a vendégek. Mire rendezte volna sorait a hazai együttes, gyakorlatilag véget is ért az összecsapás.

Buzás Miklós: – Ez a hozzáálláson is múlott. Nekünk a hétközi meccsek valahogy nem szoktak sikerülni, de még ennek ellenére is egy kicsit fényesebb eredményre számítottam.

Extraliga, 8. forduló Dág KSE–Dunaújváros Esztergom, Suzuki Aréna, szombat, 15 óra.

Az újvárosiak fiatal csapata meccsről-meccsre jobban röplabdázik, ezért nem szabad őket félvállról venni. Buzás Miklós, a dágiak szakvezetője ki is emelte, hogy győzelemre törnek, mert a bajnokin szeretnék kijavítani a kupakudarcot.

– Jó lenne, ha tartani tudnánk a pozíciónkat a tabellán, ehhez pedig nagyon jól jönne egy magabiztos győzelem – hangsúlyozta a dágiak trénere.