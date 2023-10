Vízilabda OB I., női, 2. forduló

Tatabánya Womens Water Polo – BVSC – Zugló 4-8 (2-3, 0-3, 1-1, 1-1)

Tatabánya, 100 néző, vezette: Tóth K., Kevi T.

Tatabánya WWP: Kovács Dorottya – Zantleitner H. 1, Zantleitner N., Zink 1, Orbán, Németh V., Kovács J. 2, Csere: Becsey, Rend, Kovács Dalma, Donauer, Nagy J., Lengyel D. Edző: Zantleitner Krisztina.

Gól emberelőnyből: 8/2, illetve 8/4.

Gól ötméteresből: 1/1, illetve 2/0.

Kipontozódott: Tóth R., Dobos (mindkettő BVSC).

Derekasan helytállt a fiatalokból álló hazai együttes. Az, hogy az egyik magyar élcsapat ellen két negyedet is lehoztak Zantleitner Krisztina tanítványai döntetlenre, az önmagában is dicsértet érdemel. Sőt, amennyiben a második nyolc percben nem kap egy-két elkerülhető gólt a Tatabánya Womens Water Polo gárdája, akkor még szorosabb is lehetett volna ez a találkozó. A bekapott nyolc gól is azt bizonyítja, hogy védekezésben is fejlődik a társaság, és ennek, ezen az összecsapáson is számtalan jelét adta. Persze a jó védekezés óriási energiákat emészt fel még egy rutinos csapat esetében is, nemhogy egy ilyen fiatal alakulatnál, ennek pedig legtöbbször a támadások pontossága látja a kárát. Végeredményben egy becsülettel küzdő Tatabánya harcolt ki egy tisztességes eredményt a jóval magasabban jegyzett fővárosi vasutas együttes ellen.

Zantleitner Krisztina: - Gratulálok a BVSC-nek, de a saját csapatom is dicséretet érdemel. Mindent elkövettek annak érdekében, hogy minél kevesebb gólt kapjunk. Először fordul az elő velünk, hogy az egyik „nagy” csapat ellen tíznél kevesebb gólt kapjunk. Nagy energiát fordítottak a lányok a védekezésre, ezért a támadásaink olykor pontatlanabbak voltak.