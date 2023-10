Kosárlabda, NB I. A, alapszakasz, férfi, 2. forduló

MVM-OSE Lions–Zalakerámia ZTE KK 114–79 (25–20, 36–20, 24–21, 29–18)

Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, 1200 néző, vezette: Goda L., Nagy V., Szilágyi B.

Oroszlány: Ruják 3/3, Szabadfi 7/3, Gholston 22/12, Thomas 12/6, Polutak 18. Csere: Riddley 20/3, Balsay 2, Hollis-Jefferson 18/3, Illés 8/6, Gáspár, Árva-File 4. Vezetőedző: Simon Petrov.

Zalaegerszeg: Hicks 22/6, Csátaljay 2, Németh 7, Lekunas 11, Tóth 14. Csere: Csuti 7, Mishula 5/3, Keller 11/6, Szalay, Simó. Vezetőedző: Lubomir Ruzicka.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 6–6. 7. p.: 18–10. 9. p.: 21–18. 11. p.: 25–25, 13. p.: 32–25. 15. p.: 44–27. 19. p.: 57–35. 23. p.: 72–45. 27. p.: 76–58. 32. p.: 90–65. 36. p.: 101–71. 39. p.: 110–75.

Kipontozódott: Hollis-Jefferson (33.).

MESTERMÉRLEG

Simon Petrov: – Ismét óriási élmény volt hazai közönség előtt játszani, szurkolótáborunk ezúttal is plusz energiát adott nekünk. A srácok tudták és jól is végezték a dolgukat, ezúttal is agresszíven védekeztek és a mérkőzés végén is képesek voltak egy nagy hajrára.

Lubomir Ruzicka: – Nagyon jól játszott a hazai csapat, mi viszont puhák voltunk. A házigazda védekezésben jól csinálta az egy-egy elleni játékot és elzárásokat. Sok lepattanót szereztek és agresszívek voltak, ez vezetett a súlyos vereségünkhöz.

Részletek később.