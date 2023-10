Röplabda, Extraliga, férfi, 5. forduló Dág KSE–Vegyész RC Kazincbarcika 3-2 (30, 23, -16, -20, 9) Esztergom, 200 néző, vezette: dr. Árpás K., Nagy Zs. Dág: Krupánszki, Kun, Szabó B., Sow, Flachner D., Csordás. Csere: Farkas R., Czibula (liberók), Pongó, Bandi, Németh P. Edző: Buzás Miklós.

Korábban a dobogó harmadik fokának megszerzéséért állandó csatában állt a Dág és a Kazincbarcika, így óriási volt a rivalizálás a két gárda között. Most ismét a legmagasabb osztályban futott össze a két együttes. Az első játsz­ma az ismerkedéssel telt el, ami dági szettgyőzelmet hozott. A második felvonásban már stabilabb volt a házigazdák játéka, a vendéglátók végig fegyelmezetten röplabdáztak, így a fej-fej melletti játékban is eredményesek tudtak lenni. A harmadik szettben viszont a vendégek domináltak, jobban nyitottak és ezzel megingatták a házigazdák önbizalmát. A folytatásban már a játszma elején jelentős előnyre tettek szert és ez kitartott a végéig. Aztán a rövidített szettben Csordás remek nyitásainak is köszönhetően megszerezte a győzelmet a házigazda.

Buzás Miklós: – Nagyon büszke vagyok a csapatomra. Jól kezdtünk, de számítottam rá, hogy a vendégek feltámadnak, illetve, hogy némi hullámvölgybe kerülünk. Aztán az ötödik szettben végül sikerült magabiztosan lezárni a mérkőzést.