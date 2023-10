NB III., Észak-Nyugati csoport, 11. forduló

Október 15, vasárnap, 11 óra

Gyirmót FC Győr II.-Komárom VSE

Garami Zsolt kinevezése óta, azaz három meccse veretlen a Komárom VSE, ráadásul ebből két meccset be is húzott a csapat. Mint ismert, az utolsót úgy, hogy Szabó Bence mezőnyjátékosként volt a kapuban a találkozó 75. percétől, és emberhátrányban szerezte a győztes gólt a csapat. A KVSE-szurkolók alighanem ennél unalmasabb meccsen is kiegyeznének a három ponttal ezen a hétvégén. Az ellenfél ismét egy olyan gárda lesz, amely közel van a tabellán a Komáromhoz.