NB III., Észak-Nyugati csoport, 13. forduló

Október 29, vasárnap, 13 óra

Dorogi FC-Komárom VSE

Vármegyei rangadót rendeznek Dorogon, hiszen a Komárom utazik majd Bekő Balázsékhoz. A két csapat ugyan egy vármegyében szerepel, és jóban is vannak, van több olyan futballista is, aki mindkét klubban megfordult, egymás elleni tétmeccset mégis nagyon rég vívtak a felek - még ha felkészülési meccsen többször is összecsaptak már az elmúlt években. A legutóbbi tétmeccset a 2012-2013-as szezonban játszották a felek, amikor még NB III. Bakony-csoportnak hívták a bajnokságot. Ezt a kiírást a Dorogi FC nyerte 58 ponttal, a Komárom VSE pedig mindössze 10 pontot szerezve sereghajtóként kiesett.

A dorogi csapatban már akkor is ott volt Vígh Ádám, mellette olyanok futballoztak még a piros-fekete csapatban, mint az ex-Fradista Schultz Levente, a most Táton játszó Kopányi Ádám, vagy Skita Tamás, aki ebben a szezonban 12 gólt szerzett. Komáromi oldalon több olyan játékost találunk, akik most a területi első osztályban szereplő Koppánymonostor játékosa, mint Dávid Richárd vagy Bilkó Dávid, de a csapat vezetőedzője, Vigh László is alapember volt még.

Akkor mindkét meccset a Dorog nyerte, a legutolsót Dorogon, 2013. május 8-án. Azóta már sok víz lefolyt a Dunán, jelenleg a harmadosztályban viszonylag közel van egymáshoz a két alakulat, hiszen három pont a differencia. A Dorogi FC a nyolcadik helyről várja a folytatást, míg a KVSE jelenleg a 12. helyen áll. Az előző fordulóban mindkét csapat döntetlent játszott, ráadásul mindketten hátrányból felállva.