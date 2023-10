Nem mondhatni, hogy kedvenc ellenfeléhez utazik az Opus Tigáz Tatabánya, hiszen az előző kiírásban a bajnoki címért hajtó Gyürki-csapat óriási pofonba szaladt bele a fővárosban, ami aztán a bajnoki címbe is került. Most azonban vissza lehet vágni az óbudaiaknak. Ez azonban nagyon nem lesz egyszerű, hiszen az óbudai gárda a tabella harmadik helyén áll 18 egységgel, míg az Opus Tigáz Tatabánya a második 19-cel, tehát egyetlen egy pont a differencia. Ami viszont szembeötlő, hogy a III. Kerület még veretlen, és gólból is csak ötöt kapott, ami a legkevesebb a bajnokságban.

NB III., Nyugati-csoport, 9. forduló

Október 1, vasárnap, 15 óra

III. Ker. TVE-Opus Tigáz Tatabánya

A Harmati Tamás vezette csapat hazai pályája átmenetileg Zuglóban, a BVSC-Stadionban van, így oda fognak érkezni Árvai Dánielék. Mindkét csapat kimondott célja a feljutás, és nagyon úgy látszik, hogy ez a három csapat fog harcolni a bajnoki címért, hiszen jelenleg a Veszprém a listavezető, bár ugyanannyi pontot szerzett, mint a Tatabánya. Az biztos, hogy az ősz egyik legfontosabb mérkőzése lesz ez az idegenbeli túra. A fővárosi kék-fehérek nem panaszkodhatnak a formára, hiszen az utóbbi négy mérkőzést egyaránt megnyerte a csapat, legutóbb az ETO Akadémia otthonából vitték el a három pontot.