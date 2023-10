A hetedik forduló lesz terítéken a területi első osztályban. Ismét három különböző időpontban indul útjára a labda a hétvégén. Legkorábban a forduló rangadóját rendezik, ahol a Tata fogadja a Sárisápot. A Tata jelenleg a tabella második helyén áll, és még veretlen, két ponttal gyűjtött kevesebbet, mint a listavezető Nyergesújfalu. A Sárisáp „csak” hetedik, de egyel kevesebbet játszott, mint a Tata, és nyolc pontja van a Fenyvesi-legénységnek.

A Sárisápnak jól megy a nagycsapatok ellen, hiszen a Zsámbék és a Koppánymonostor ellen is szerzett pontot. Az előző fordulóban viszont meglepő vereséget szenvedett a Táttól. Vasárnap 13 órától szomszédvári rangadót rendeznek Almásfüzitőn, ahová az előző héten szabadnapos Koppánymonostor látogat. A lila-fehér csapat jelenleg az ötödik, az Almásfüzitő viszont sereghajtó, miután eddig csak egy pontot sikerült szerzeni. A papírforma alapján a Monostor jóval esélyesebb, de előbb utóbb a Füzitő is elkezdi majd gyűjtögetni a pontokat.

Két órával később, 15 órakor veszi kezdetét az Esztergom-Vértessomló derbi. Itt egyik csapat sem úgy rajtolt, ahogy szeretett volna, így kiváló alkalom nyílik a javításra. Mindkét csapat neve mellett 4 pont szerepel, ami nem túl sok. Most itt amelyik csapat nyer, az kicsit elindulhat felfelé. Az Esztergom az előző hétvégén szerezte meg első győzelmét, nagy kérdés, hogy ez erre a hétvégére ad-e bármi lendületet.

Az előző fordulóban bravúrgyőzelmet bemutató Tát hazai pályán fogadja a Zsámbék csapatát. Ha a tabellára nézünk, azt látjuk, hogy a harmadik fogadja a negyediket, ám ez kissé csalóka, hiszen a Tát 6, a Zsámbék 4 meccset játszott eddig, és a Tátnak 3 veresége van már, míg Bodó László csapata veretlen. Amennyiben a Zsámbék Táton is győzni tud, a két csapat biztosan helyet cserél a tabellán, hiszen egy pont a differencia. Erre a vendégeknek azért jó esélyük van, de a Tát okozott már meglepetéseket, és hazai pályán bárkire veszélyes lehet.

A listavezető Nyergesújfalu számára sem lesz egyszerű feladat a hétvégi, hiszen Bábolnára utazik. Józsa Péter csapata az előző körben hatszor volt eredményes, a bajnokságban azonban a Nyergesújfalu (és a Tata) szerezte a legtöbb gólt, szám szerint huszat. Szoboszlai Tamás csapata még veretlen, hatból ötöt be is húzott, míg a Bábolna eddig csak kétszer nyert, viszont négy meccse veretlen. Az előző szezonban háromszor is találkoztak a csapatok, mindháromszor a Nyergesújfalu nyert, de mind a három alkalommal csak egy gól volt a differencia, hiszen kétszer 2-1-re, egyszer pedig 3-2-re győzött a Nyerges.

A Kecskéd egyelőre elég kétarcú, és ezt a tabella is jól példázza: két győzelem, két vereség és egy döntetlen. Az előző hétvégén elég nagy pofonba szaladtak bele Linczmaier László fiai, hiszen 6-0-ra kaptak ki a Nyergesújfalutól, de a mostani ellenfél, a Vértesszőlős sem büszkélkedhet, hiszen az előző körben szintén vesztesen hagyták el a pályát. A tabellán a Kecskéd négy ponttal áll jobban, és ez a fordulót követően könnyen hétre nőhet.

Területi I. osztály, 7. forduló

Október 7, szombat, 15 óra

Tatai AC-Sárisápi BSE

Wéber Roland, a Tata vezetőedzője: - Egy olyan csapat látogat hozzánk, aki az előző fordulóban kikapott, de az eddigi eredményei igencsak óvatosságra intenek. Jól szervezett csapat, akivel igenis kell számolni! Viszont nekünk magunkra kell figyelnünk, és a céljainkra! Agilisan, motiváltan és megfelelőképpen agresszívan kell pályára lépnünk. Hazai környezetben győzelmet várok a csapattól!

Október 8. vasárnap, 13 óra

Almásfüzitői SC-Koppánymonostori SE

Szalai Gábor, az Almásfüzitő vezetőedzője: - A bajnokság egyik favoritja ellen lépünk pályára a hétvégén, így nem mi leszünk az esélyesek. Ennek ellenére szeretnénk megnehezíteni a Koppánymonostor dolgát, és pontot vagy pontokat szerezni, ezzel pedig elindulni felfelé a tabellán.

Október 8, vasárnap, 15 óra

FC Esztergom-Vértessomló

Spóner József, az Esztergom vezetőedzője: - Nehéz mérkőzésre számítunk, de mindent meg fogunk tenni egy jó eredmény eléréséért.

DG Tát-Zsámbéki SK

Kun Imre, a Tát vezetőedzője: - Azt hiszem, senkinek sem kell bemutatni Zsámbék csapatát, mi is tisztában vagyunk a képességeikkel. Az elmúlt években sorra nyerték a bajnokságot, tavaly NB III-ban szerepeltek. Rettentő nehéz dolgunk lesz, vasárnap még egységesebbnek és szervezettebbnek kell lennünk.

Bábolnai SE-Nyergesújfalu SE

Józsa Péter, a Bábolna vezetőedzője: - A Nyerges ellen még nem szereztünk pontot hazai pályán, itt az ideje a papírformát borítani. Fegyelmezett játékkal, és talán egy kis szerencsével erre meg is lehet az esélyünk.

Wati Kecskéd KSK-Vértesszőlősi SE

Linczmaier László, a Kecskéd vezetőedzője: - Igyekszünk kiköszörülni a múlt heti fiaskót, de nem lesz könnyű. Ellenfelünk tele van rutinos játékosokkal, ha hagyjuk, hogy a saját játékukat játszhassák, akkor nem fog babér teremni számunkra. Hazai pályán viszont ez nem eshet meg, és csapatom nagyot küzdve itthon kell, hogy tartsa a három pontot!