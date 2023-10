Kézilabda, NB I. B, női, 5. forduló Komárom VSE–Érd 28-24 (15-10) Tatabánya, Földi Imre Sportcsarnok, 60 néző, vezette: Gulybán O., Halász D. Komárom: Nagy – Szabó-Kovacsicz 2, Balogh 7, Világos 2, Bízik 5/1, Temes 4, Lukovics 6/3. Csere: Orbán (kapus), Ács 1, Takács, Gál, Rnic 1, Gengeliczky, Kürthi. Vezetőedző: Neukum Tamás. Hétméteresek: 5/4, illetve 4/3. Kiállítások: 12, illetve 10 perc. Az eredmény alakulása: 7. perc: 5-1, 19. p.: 12-6, 27.p.: 12-9, 32. p.: 15-12, 40. p.: 17-12, 46. p.: 22-16, 58. p.: 27-20.

A fordulót a harmadik helyről kezdő Komáromra nagyon nehéz mérkőzés várt a hibátlan mérleggel a második helyen álló, az előző szezonban még az élvonalban szereplő (igaz, onnan simán kieső) Érd ellen. Nem a betegségek és sérülések által súlytott KVSE volt a találkozó esélyese a csupa élvonalat is megjárt játékossal felálló Pest vármegyeiekkel szemben, ennek ellenére a hazai csapat alaposan bekezdett és bő hat percnyi játék után 5-1-es vezetést szerzett. Eleinte több ziccert is kihagyott a házigazda, így a különbség akár nagyobb is lehetett volna. Neukum Tamás remekül játszó csapata ezt követően is tartotta előnyét és kisebb hullámvölgyeket leszámítva a találkozót végig irányítva és kézben tartva szerezte meg a győzelmet. A Komáromnál különösen a kapusteljesítmény és a védekezés emelkedett ki, de összességében a támadójátékra sem lehetett panasz. Az utolsó 10 percre elfáradt a hazai csapat, így a vendégek faragni tudtak hátrányukon, de ez már nem veszélytette a győzelmével riválisát megelőző és a második helyre fellépő Komárom győzelmét.

Neukum Tamás: – Az elmúlt időszakban több nehézség hátráltatta a munkánkat, ennek ellenére, mint mindig, alaposan felkészültünk az ellenfélből. Az első perctől kezdve irányítottuk a játékot, okosan, fegyelmezetten és elsősorban óriási akarattal játszottunk. Hibák voltak természetesen, de amikor ilyen hihetetlen mértékben csapatként segítik egymást a játékosok, igazán megérdemlik a győzelmet. Azt gondolom, hogy ez a siker nagy fegyvertény volt, és biztosan tudom, hogy hitet, erőt és kitartást ad a játékosaimnak a további munkához. Óriási gratuláció a lányoknak, játékosként, játékostársként és emberként is jelesre vizsgáztak.