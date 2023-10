NB III., Észak-Nyugati csoport, 13. forduló

Opus Tigáz Tatabánya-Caola SC Sopron 2-1 (1-1)

Tatabánya, vezette: Leél-Őssy Á. (Nagy B., Tóth J. Cs.)

Tatabánya: Lóth - Hajas (Soltész, 55.), Kovács I., Székely, Katona (Hadobás, 58.) - Letenyei (Molnár, 55.), Szegleti - Árvai, Kiprich, Kocsis (Forró, 55.), Szalánszki (Márton, 83.). Vezetőedző: Gyürki Gergő.

Sopron: Acsádi - Bokor (Bokán, 83.), Kocsis, Szabados (Reseterits, 78.), Baumgartner (Végh, 74.), Kalász (Illés, 64.), Balogh, Fendrik (Sipőcz, 78.), Kocsis, Auer, Szabó. Vezetőedző: Bücs Zsolt.

Gólszerzők: Kiprich (8.), Árvai (68.), illetve Fendrik (17.)

Azzal a téttel lépett pályára hazai közönség előtt az Opus Tigáz Tatabánya, hogy ha diadalmaskodni tud a Sopron ellen, és a Veszprém pontot csen a listavezető III. Kerület otthonában, akkor újra listavezető lehet. Gyürki Gergő csapata az első lépést ehhez meg is tette a 8. percben, Szegleti Gergely bal oldali beadását Székely Ervin fejelte a kapu elé, ahol Kiprich Dávid jobbal a kapu jobb oldalába belsőzött, így hamar megszerezte a vezetést Bányász. Nem sokkal később, a 18. percben váratlanul egyenlített a Sopron. Kalász Milán szögletét a berobbanó Fendrik István lőtte a bal alsó sarokba. Sokáig nem is esett újabb gól a találkozón, de a térfélcsere után Kiprich Dániel nem csak a gólszerző szerepben tetszelgett, hanem asszisztot is adott: a 69. percben Árvai Dánielnek adott gólpasszt. Ez a gól végül a három pontot jelentette a Tatabányának. Mivel a Veszprém 2-0-ra győzött a III. Kerület ellen, így az Opus Tigáz Tatabánya jelenleg újra listavezető 31 ponttal, míg a III. Kerület és a Veszprém 29-29 egyéggel áll.