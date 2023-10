A meccset utoljára a második fordulóban nyerő Dorogi FC a sereghajtó, ám edzőváltáson átesett Csornát fogadta a hétvégén. A Dorog rossz formája a kiesőzóna közelébe juttatta a csapatot, így nagyon fontos mérkőzés várt Bekő Balázs csapata. Ezt át is érezték a fiúk, hiszen bő húsz perc után már kettővel ment a Dorog - igaz, mindkét gólt büntetőből szerezte a csapat -. Ez talán kissé meg is nyugtatta a dorogi alakulatot, hiszen a második félidőben Urbán Flórián csapata dominált, és két gólt is szerzett, a másodikat szintén büntetőből. Ám nem a 81. percben fújták le a találkozót, így a Dorognak még volt esélye kiharcolni a győzelmet. Ez végül sikerült is, a 85. percben Tóth szerezte második gólját, a változatosság kedvéért a kaputól tizenegy méterre lévő mészpöttyöcskéről - azaz a játékvezető négy büntetőt ítélt meg, ebből hármat a Dorognak. Ezzel a sikerrel a Dorogi FC fellépett a tabella 9. helyére.

NB III., Észak-Nyugati csoport, 9. forduló

Dorogi FC-Csorna SE 3-2 (2-0)

Dorog, vezette: Holczbauer F. (Keszthelyi T., Blum D.)

Dorog: Tulipán - Tóth, Ferkó, Selmeci, Berkó, Harmat (Szerencsi, 77.), Vígh (Nagyházi, 64.), Papp, Kovács (Hoszpodár, 59.), Balla, Lénárth. Vezetőedző: Bekő Balázs.

Csorna: Lázár - Veres, Bolla (Papp, 85.), Márton (Csikai, 77.), Kerékgyártó, Visy (Németh, 77.), Kelemen, Németh, Somogyi-Bakos (Ladjánszki, 65.), Tóth (Domján, 65.), Kovács. Vezetőedző: Urbán Flórián.

Gólszerzők: Vigh (18., büntetőből), Tóth (21., 85. - mindkettő büntetőből), illetve Márton (59.), Kerékgyártó (81., büntetőből)