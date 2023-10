Így egyrészt 10 emberrel volt kénytelen játszani a Komárom, másrészt mivel csak három játékmegszakításban lehet cserélni, ezért Garami Zsolt nem tudott cserekapust a pályára küldeni. Így aztán a mezőnyjátékos Szabó Bence állt be a kapuba, és a maradék húsz percet le is hozta kapott gól nélkül. Elől viszont a KVSE tíz emberrel is veszélyes volt, Nagy Zalán a 86. percben eldöntötte a három pont sorsát, így emberhátrányban aratott nagyon fontos sikert a Komárom, így el is lépett a kiesőzónából.