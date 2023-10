Kézilabda, NB I. B, női, 6. forduló Kispest NKK–Komárom VSE 28-28 (18-16) Budapest, 150 néző, vezette: Marosi Z., Pap E. M. Komárom: Nagy É. – Szabó-Kovacsicz 2, Világos 5, Ács, Temes 4/2, Balogh 6, Lukovics 4/2. Csere: Ferenczy, Orbán (kapusok), Bízik 5, Takács, Gál, Rnic, Gengeliczky, Nagy L. 2/2, Kürthi. Vezetőedző: Neukum Tamás. Hétméteresek: 4/2, illetve 8/6. Kiállítások: 10, illetve 10 perc. Az eredmény alakulása: 3. perc: 3-1, 9. p.: 5-6, 23. p.: 14-12, 30. p.: 18-15, 39. p.: 19-20, 45. p.: 24-21, 53. p.: 26-27.

A jó formában lévő Komárom számított a találkozó esélyesének a mérkőzésig mindössze egy pontot gyűjtő Kispest ellen, de a rosszul kezdő és végig sokat hibázó KVSE ezúttal nem tudta begyűjteni a két pontot. Neukum Tamás csapata ezzel a döntetlennel a harmadik helyre csúszott vissza a tabellán.

Neukum Tamás: – Tartottam ettől a mérkőzéstől, és mint utólag kiderült, sajnos jogosan. Pontosan úgy kezdtünk, ahogy tilos abban a helyzetben, amiben érkeztünk. Dekoncentráltan, rengeteg buta hibával indítottunk, aztán amikor észbe kaptunk, ahogy az ilyenkor lenni szokott, idegessé, kapkodóvá, stresszessé vált a játékunk. Küzdöttek a lányok, az akarati tényezők rendben voltak, de nagyon fájó tanulság ez most számunkra. Nem is elsősorban az egy pont elvesztése a probléma, hanem az a hit, amit felépítettünk, most bizony nagymértékben sérült. Most két hét szünet következik a bajnokságban, jó lett volna a folytatásnak nekivágni azokkal az élményekkel és érzésekkel, amelyek az elmúlt hetekben értek minket.