A területi első osztály a 9. fordulóval folytatódik, mely ismét szombaton kezdődik. Ráadásul ez lesz a forduló rangadója, hiszen a Tatai AC fogadja a Koppánymonostor csapatát. A tatai alakulat az előző fordulóban már nyert egy nagyon fontos rangadót, így Wéber Rolandék "flow"-ban vannak. Jelenleg veretlen a gárda, de így is "csak" második, mivel a listavezető Nyergesújfalu sem akar hibázni.

A Koppánymonostor az előző hétvégén egy magabiztos győzelmet aratott, hiszen 8-1-re diadalmaskodott hazai közönség előtt a Tát ellen. Jelenleg kilenc pont a különbség a két csapat között, azonban Vigh László csapata egyel kevesebbet játszott, bár már két veresége is van. Mindkét csapat egyértelműen a dobogóért harcol, annak is inkább a legfelső pozíciójáért, így ez a találkozó kiemelten fontos lesz mindkét csapat számára. Főleg azért is, mert a Nyergesújfalu szabadnapos lesz, így egy győzelemmel a Tata átveheti a vezetést a tabellán. Vasárnap az előző hétvégén rangadót bukó Zsámbék Esztergomba utazik, hogy javítson.

Az esztergomi gárda egyelőre nem találja saját formáját, a fiatalos csapat a tabella kilencedik helyén áll, és eddig csak egyszer győzött. A Zsámbék az első veresége elszenvedése után az ötödik helyen áll, de kötelező a győzelem Bodó Lászlóék számára, különben nagyon nagy lesz a baj Zsámbékon. Két csalódott csapat fog játszani Táton, ahová az Almásfüzitő utazik majd. A tátiak egy nyolcasba futottak bele az előző körben, az Almásfüzitő pedig ugyan nagy meglepetésre két körrel ezelőtt legyőzte a Koppánymonostort, de így is csak négy ponttal áll, így Szalai Gáboréknak tovább kell gyűjtögetni a pontokat. A Tát öt ponttal szerzett többet eddig, de ez így is háromesélyes derbi lesz.

Ha csalódott csapatokról beszélünk, akkor egyértelműen ennek a megtestesítője a Lábatlan és a Vértesszőlős összecsapása lesz. A Vértesszőlős konkrétan utolsó, a Lábatlan utolsó előtti, és egyik csapat sem büszkélkedhet túl sok győzelemmel, hiszen mindketten egy-egy sikert húztak be eddig. Most remek alkalom nyílik a javításra egymás ellen, bár az itt vereséget szenvedő gárda még nagyobb hátrányba fog kerülni az alsóházban, így a maga nemében ez is nagy rangadó lesz.

Ez a maradék két derbiről is elmondható egyébként: a tavaly negyedik helyen záró, azóta öt pontot gyűjtő Vértessomló Bábolnára látogat majd. Mindkét csapat létszámgondokkal küzd, ehhez a Bábolna eddig jobban akklimatizálódott, hiszen a hatodik helyen áll a tabellán, és hat ponttal gyűjtött többet, mint Nagy Géza csapata. Az előző szezonokban jó meccseket vívtak egymás ellen, vélhetően ez sem gól nélkül zárul majd. Szintén rangadó lesz a Kecskéd-Sárisáp összecsapás, hiszen a remekül kezdő Kecskéd jelenleg a dobogó legalsó fokán van, míg a Sárisáp a hetedik, de mindössze két pont a differencia, így egy vendég győzelemmel akár helyet is cserélhetnek a csapatok, olyan szoros az élmezőny. Az előző körben mindkét csapat egy-egy fontos győzelmen van túl, így önbizalommal telve várják ezt a rangadót.

Területi I. osztály, 9. forduló

Október 21, szombat, 14:30

Tatai AC-Koppánymonostori SE

Wéber Roland, a Tata vezetőedzője: - Magunkkal kell foglalkoznunk, és a saját játékunkra koncentrálni. Fontos, hogy higgadtan és végig koncentrálva tudjunk játszani. A Monostor egy jó csapat, amivel tisztában vagyunk! Csak a 100%-os teljesítmény az elfogadható, és a győzelem kulcsa is egyben!

Október 22, vasárnap, 14:30

FC Esztergom-Zsámbéki SK

Spóner József, az Esztergom vezetőedzője: - Mindenképpen az a célunk, hogy megnehezítsük a Zsámbék dolgát a fiatal csapatommal. Ezen kívül szeretnénk tovább fejlődni.

DG Tát-Almásfüzitői SC

Kun Imre, a Tát technikai vezetője: - Az előző fordulóban elég nagy pofonba sikerült beleszaladnunk, ezt gyorsan szeretnénk feledtetni. A labdarúgás szépsége, hogy hétről hétre lehet javítani. Természetesen a játékosaim és én is azon leszünk, hogy ez teljesüljön, és jó szájízzel tudjunk menni a pihenőnkre a következő fordulóban.

Lábatlani ESE-Vértesszőlősi SE

Karcagi Pál, a Lábatlan vezetőedzője: - Nehéz helyzetbe vagyunk, két eltiltottunk is van egy sportszerű meccs után... Háromesélyes találkozó lesz, de természetesen a három pont megszerzése a cél!

Bábolnai SE-Vértessomló

Józsa Péter, a Bábolna vezetőedzője: - Nem nyertünk még hazai pályán, így most szeretnénk...

Wati Kecskéd KSK-Sárisápi BSE

Linczmaier László, a Kecskéd vezetőedzője: - Ha az élbolyban szeretnénk maradni, akkor hozni kell a meccset. Egy jól szervezett, sokat futó csapattal fogunk játszani, az fog dönteni, hogy melyik csapat tudja rákényszeríteni az akaratát a másikra.