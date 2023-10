A magyar labdarúgó-válogatott ma este 20.45-től Litvánia vendégeként lép pályára Európa-bajnoki selejtezőn és győzelme esetén kvalifikálja magát a jövő évi, németországi kontinenstornára. Az esélyekről a Tatabányai Bányász legendás labdarúgóját, Kiprich Józsefet kérdeztük.

Az utolsó világverseny, amelyre a magyar válogatott pótselejtező nélkül jutott ki, az a 1986-os mexikói világbajnokság volt. Mezey György együttese akkor Hollandiát, Ausztriát és Ciprust megelőzve végzett selejtezőcsoportja élén és egyenes ágon kvalifikált a vb-re. Válogatottunk 1985. április 17-én, a Bécsben elért 3-0-s győzelmével biztosította be csoportelsőségét, többek között Kipu két góljának is köszönhetően... Most eljött az esély az újabb csoportelsőségre, ehhez „mindössze” annyi a teendő, hogy kedd este idegenben legyőzzük Litvániát.