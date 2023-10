Opus Tigáz Tatabánya–VLS Veszprém 2-2 (1-2)

Tatabánya, vezette: Kovács G. P. (Ring K., Nagy V.).

Tatabánya: Lóth – Molnár (Hajas, 63.), Krupánszki, Székely, Forró (Kovács I., 73.) – Soltész, Letenyei, Szegleti (Katona, 63.) – Árvai, Kiprich, Szalánszki (Kocsis, 83.). Vezetőedző: Gyürki Gergely.

Veszprém: Kovács M. – Dobsa, Zachán, Kószás, Molnár (Volter, 73.), Major, Tömösvári (Kun, 64.), Somogyi, Bartusz, Baldauf, Horváth. Technikai vezető: Czvetkó József.

Gólszerzők: Szalánszki (38.), Kiprich (51.), illetve Baldauf (1.), Major (5.).

Az ősz egyik legnagyobb rangadója várt hazai pályán az Opus Tigáz Tatabányára. A Bányásznak volt egy elrendezetlen ügye a Veszprémmel, hiszen az előző szezon utolsó fordulójában, az egymás elleni mérkőzésen a 94. percben szerzett góllal lett bajnok a Veszprém a Tatabányával szemben, ami azóta is fájó pont a tatabányaiak számára. A két csapat előző két mérkőzése egyaránt döntetlenre végződött, így erre most is megvolt az esély. Az ötödik percre viszont nagyjából a nullával lett egyenlő erre a sansz, hiszen addigra már kétgólos veszprémi előnyt mutatott az eredményjelző. Előbb az első, majd az ötödik percben használt ki egy védelmi hibát a vendéggárda. Gyürki Gergely csapata azonban kétgólos hátrányban sem adta fel, sőt... Előbb a nemrégiben igazolt Szalánszki bombázott 18 méterről a veszprémi kapuba, majd a térfélcserét követően az ismét csatárt játszó Kiprich volt eredményes. A találkozó 82. percében Lóth kapusnak volt még egy óriási bravúrja, így végül kétgólos hátrányból egy pontot itthon tudott tartani az Opus Tigáz Tatabánya. Mivel a III. Kerület nyert, a tabellán már négy pont a hátránya a második Bányásznak a listavezető mögött, a harmadik Veszprémnek pedig hat.