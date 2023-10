Az interjúban a tatabányai Kassai Viktor beszélt a kezdetekről, arról, hogy az édesapja is játékvezető volt, és hogy akinek nincs meg a tehetsége ahhoz, hogy jó labdarúgó legyen, az is részese lehet a játéknak, akár a legmagasabb szinten is. Elmondta, játékvezetőként megtanulta kezelni az embereket, rájött, hogyan találhatja meg a közös hangot a különböző temperamentumú személyekkel. A bíráskodást 2020-ban befejező Kassai a fiatal játékvezetőknek azt tanácsolja, tanuljanak, és ez vezérli őt is a mai napig.

A visszavonulásomkor fontosnak tartottam, hogy továbbképezzem magam, mert csupán abból, hogy játékvezető voltam, nem feltétlenül lehet megélni. Más szemszögből is meg akartam ismerni a labdarúgást – idézte Kassait az UEFA honlapja.

– Más ismeretek kellenek ahhoz, ha valaki klubvezető vagy a bírók vezetője akar lenni. A játékvezetés kis része a futballnak, bőven van mit tanulni másoktól.

Kassai elmondta, a tanfolyamot sok korábbi labdarúgóval együtt végezte el, akikkel megoszthatták, ütköztethették a játékvezetők és a futballisták nézetét egy-egy témakörben.

– A játékvezetők fegyelmezett emberek. Aki ezt a szakmát választja, annak sok hosszú előadást kell végighallgatnia, amihez türelem kell. A játékosok többsége nem szokott hozzá ehhez, ők edzettek kint a szabadban, és új volt nekik, hogy ennyit ülünk egy helyben – mesélte Kassai, aki elmondta, pályafutása legemlékezetesebb mérkőzése a 2011-es BL-döntő volt a Barcelona és a Manchester United között a Wembleyben.