Kézilabda, EHF Európa Liga, férfi, csoportkör, 1. forduló MOL Tatabánya KC–CSM Constanța (román) Tatabánya, Multifunkcionális sportcsarnok, kedd, 18.45.

Szépszámú közönség előtt, magabiztosan nyert a Tombor-legénység a bajnokság legutóbbi játéknapján. A Kék Tigrisek nyolcgólos hazai győzelme a Budakalász ellen kifejezetten jó főpróbának számít. Ám kedden már az előadás vár a tatabányai együttesre, mégpedig úgy, hogy a szurkolók ismét sikeres előadásra számítanak.

Nagyon küzdelmes találkozóra számítok – hangsúlyozta Tombor Csaba, a házigazdák vezetőedzője. – Mindkét csapat a megfelelő védekezésére alapozza a taktikáját. A román gárda négy mérkőzését néztük meg négy videokazettáról. Ennek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy feltérképezzük riválisunk erényeit és gyengéit egyaránt. Szerintem felkészültünk. Úgy látom, hogy a Constanța rendkívül agresszív az ellenfél támadásainak megállításában, de mi mindenképpen győzni szeretnénk. Ha a vendégek gyengéjéről lehet egyáltalán beszélni, akkor az a felállt fal elleni játéka.

A házigazdák szakvezetője továbbra sem számíthat Peric, Topic és Ugalde játékára. Sőt, időközben Juhász Ádám is belázasodott, ezért az ő szereplése is kérdéses. Ellenben nagyon is számít a lelkes Tatabánya-drukkerek szurkolására.

A Tatabánya ellenlábasa a legnagyobb román kikötőváros, a több mint 260 ezer lakosú Constanța együttese. A fiatal egyesület 2015-ben alakult, de már kétszer elnyerte a román kupát és ugyancsak kétszer a szuperkupát, valamint van egy bajnoki ezüstérme is.

A csapat hazai pályán, a 2100 férőhelyes Sala Sporturilorban tiszta kék szerelésben mérkőzik, idegenben viszont fehércsíkos a szerelésük. A román gárdában játszik belorusz, argentin, orosz, georgiai, szerb, horvát és bosnyák idegenlégiós is, köztük a korábban Tatabányán is megforduló Vitalij Komogorov.