A litván-magyar meccsről is elmondta nekünk most a véleményét, de a közelmúltban azt is felidézte, hogy hogyan élték ők meg a 37 évvel ezelőtti vb-t, és az emlékezetes, szovjetek elleni meccset. Az idén 60 éves legenda születésnapjára egyébként egy holland dokumentumfilmet is kapott.