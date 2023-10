NB III., Észak-Nyugati csoport, 9. forduló Balatonfüredi FC-Komárom VSE 1-1 (1-0) Balatonfüred, vezette: Horváth M. (Deme R., Burján I.). Balatonfüred: Erdélyi – Farkas, Szalai, Török (Imre, 80.), Major (Nagy, 88.), Nagy (Gosztonyi, 65.), Lasz, Pécseli, Bartha, Tóth, Horváth (Hetesi, 65.). Vezetőedző: Borgulya István. Komárom: Bánfalvi – Szabó, Tóth, Köles, Irmes (Oláh, 65.), Szecsődi, Szénási, Tímári, Nagy, Kalmár, Nagy. Vezetőedző: Garami Zsolt. Gólszerzők: Lasz (36.), illetve Szénási (55.)

Garami Zsolt vezetésével továbbra is veretlen a Komárom VSE, hiszen az előző fordulóban aratott Budaörs elleni győzelem után egy másik B-betűs csapat, a Balatonfüred ellen is sikerült pontot szerezni. Az első félidőben ugyan megszerezte a vezetést a tabellán jobban álló Balatonfüred, de a KVSE a szünet után egyenlíteni tudott. A vendégek kezdőjében kapott lehetőséget a szombaton leigazolt Nagy Zsombor, aki az előző szezont az NB II.-ben, Szentlőrincen töltötte. A pontszerzés ellenére a Komárom visszacsúszott a tabella 14. (már kiesést jelentő) helyére, miután az ETO Akadémia és a Sopron is győzni tudott.