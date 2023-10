NB III., Észak-Nyugati csoport, 10. forduló

Október 8, vasárnap, 15 óra

Komárom VSE-Puskás Akadémia FC II.

A Komárom VSE két veretlen mérkőzés után fogadja hazai pályán a Puskás Akadémiát. A hazaiaknál Garami Zsolt előléptetése óta nem csúszott be vereség, az előző körben Balatonfüredről hozott el egy pontot a gárda. Jelenleg 10 ponttal a 14. helyen tanyázik a KVSE, ami már kiesést eredményezne. A Puskás Akadémia idei szezonja eléggé hektikus: 11 pontot szerzett a csapat, amivel a 10. helyen áll, és az előző két meccsét elvesztette a felcsúti gárda. A jó csapatok ellen nagyon megy Vanczák Vilmoséknak, hiszen a Tatabányát és a Veszprémet is legyőzte a csapat, utóbbit ráadául 3-1-re, a kisebb csapatok ellen viszont szenved, az előző körben az újonc Soprontól sikerült kikapni. Így aztán jelenleg egy pont van a két csapat között, így ha a Komárom hazai közönsége előtt nyerni tudna, nem csak a kiesőhelyről mozdulna el, de a tabella első felébe is kerülhetne, hiszen a hatodik Dorog is 12 ponttal áll. A két csapat jól ismeri egymást, évek óta küzdenek egymással. Az előző szezonban mindkét találkozó 1-1-es döntetlent hozott.