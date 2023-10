Kézilabda, NB I., férfi, 7. forduló OTP Bank-Pick Szeged–MOL Tatabánya KC 39-30 (20-15) Szeged, Pick Aréna, 3000 néző, vezette: Andorka M., Hucker R. Tatabánya: Székely M. – Rodríguez 1, Ancsin 3, Vilovszki 1, Juhász Á. 2, Pergel 3, Krakovszki B. 3/1. Csere: Bartucz (kapus), Obradovics, Maras 5/2, Eklemovics 2, Vajda H., Győri M. 5, Jadegari 2, Enomoto 3. Edző: Tombor Csaba. Az eredmény alakulása: 4. perc: 0-3, 9. p.: 6-6, 12. p.: 9-6, 13.p.: 9-8, 19. p.: 14-9, 24. p.: 18-11, 28.p.: 18-14, 36. p.: 25-18, 41. p.: 29-20, 46. p.: 32-22, 55. p.: 36-25. Kiállítások: 2, illetve 2 perc. Hétméteresek: 1/1, illetve 3/3.

A nevükhöz híven bátran és koncentráltan kezdtek a Kék Tigrisek, és ezzel eleinte meg is lepték a Tisza-parti sztárcsapatot. A szegediek egymás után kapták a gólokat a szépen kidolgozott tatabányai helyzetek után. Aztán egy-két, a támadások befejezésében elkövetett hiba megváltoztatta a játék menetét. A házigazdák ugyanis könyörtelenül kihasználták a felkínált lehetőségeket, és gyors, „könnyű” gólokat szerezve átvették a vezetést. Amíg a vendégek három zúgó kapufát és egy fölét lőttek ziccerben, addig a szegediek négyszer zörgették meg a tatabányaiak hálóját. Így nem véletlen, hogy Tombor mester a 20. percben már másodszor kért időt. Ám ez is csak ahhoz volt elegendő, hogy ne dőljön el a rangadó már az első játékrészben.

A fordulás után sem változott a mérkőzés menete, legfeljebb csak annyival, hogy most halványabban kezdett a Bányász. Ennek az lett a következménye, hogy folyamatosan nőtt a két együttes közötti különbség és a 40. percben már az volt a kérdés, lesz-e tízgólos különbség a csapatok között. Erre a 46. perc adta meg a választ… A vendég kék-fehérek most is – elsősorban – a kapufákkal jeleskedtek. Ebben a félidőben is lőttek négyet, amit szintén megbosszultak a házigazdák, akik így végül nagy különbségű, kilencgólos győzelmet arattak. Ami leginkább pozitívumként értékelhető a Tatabánya szereplésben az az, hogy 30 gól lőttek a Tisza-partiaknak…

Tombor Csaba: – Úgy kezdtünk, ahogy megbeszéltük, aztán 6-3-nál megtört valami. Túl sokat és sokszor futottunk párhuzamosan a kilences vonallal, így könnyen becsapdáztak minket a szegediek, akik jónéhány labdát szereztek. Ezekből pedig könnyű gólokat lőttek, amit nagyon szerettünk volna elkerülni. Lőttünk 30 gólt, ami jó, de mától már a NEKA elleni meccsre készülünk.