NB III., Észak-Nyugati csoport, 10. forduló

Október 8, vasárnap, 15 óra

Csornai SE-Opus Tigáz Tatabánya

Sorozatban második meccsét vívja idegenben az Opus Tigáz Tatabánya, hiszen az előző körben a III. Kerület átmeneti otthonában, Zuglóban szerepelt a Gyürki-csapat, méghozzá kevés sikerrel, hiszen a fővárosi kék-fehér gárda 3-0-ra nyert, így a Tatabánya visszacsúszott a dobogó harmadik fokára. Most a sereghajtó Csorna látja vendégül a csapatot. A nemrégiben 30. születésnapját ünneplő vezetőedző, Gyürki Gergő mindenképpen győzelemmel szeretné ünnepelni ezt a jeles napot. A Csornánál nemrégiben váltottak vezetőedzőt, Urbán Flórián került a kispadra, aki az előző szezonban veretlenül csinált bajnokcsapatot a BVSC-ből. Jelenlegi csapatával ettől eléggé messze van, hiszen mindössze négy pontot szerzett a szomszéd vármegyei klub. Az előző körben a Dorogtól kaptak ki úgy, hogy három büntetőt is megítélt a játékvezető ellenük. A Tatabányának így kötelező lenne a győzelem, hogy tartsa a lépést a Veszprémmel és a III. Kerülettel. A két klub tavaly is találkozott egymással: Csornán 4-1-re győzött a Bányász, míg itthon egy szűkös, 1-0-s sikert aratott a Gyürki-csapat, most vélhetően bármelyikkel kiegyezne.