Kézilabda NB I., férfi, 6. forduló

MOL Tatabánya KC – Budakalász 33-25 (19-13)

Tatabánya, multifunkcionális sportcsarnok, 2300 néző, vezette: Felhő F., Öcsi T.

Tatabánya: Székely M. – Rodríguez 3, Ancsin 3, Juhász Á. 4, Vilovszki, Győri M. 5, Krakovszki B. 8(4). Csere: Bartucz (kapus), Obradovics 2, Maras 1, Pergel 3, Enomoto 2, Vajda H. 1, Eklemovics 1(1), Jadegari. Vezetőedző: Tombor Csaba.

Az eredmény alakulása, 6.p.: 4-3, 14.p.: 7-6, 19.p.: 10-8, 22.p.: 13-8, 28.p.: 17-13, 36.p.: 20-17, 37.p.: 22-17, 45.p.: 25-21, 51.p.: 29-24, 55.p.: 31-24.

Kiállítások: 6, illetve 4 perc.

Hétméteresek: 7/5, illetve 2/2.

Már a kezdetektől fej-fej mellett haladt a két együttes. A vendégek szívósan kapaszkodtak, nem hagyták meglépni a Kék Tigriseket. Négy-négynél egy ötperces gólcsend vette kezdetét, amelyet Győri Mátyás révén, a hazai szurkolók örömére, a Tatabánya tört meg. Ezután viszont már a tempót is elsősorban a házigazdák diktálták, és a 20. perc tájékára állandósult a három-négygólos tatabányai vezetés. Sőt, az első játékrész hajrájára alakult ki az addigi legnagyobb, hatgólos különbség a két gárda között.

A második félidőben, hat perc alatt sikerült a tatabányaiaknak a nyakukra hozniuk a Pest vármegyei csapatot. Ekkor Tombor mester időt is kért, hogy rendet rakjon a fejekben… Ez érezhetően jót tett a hazaiaknak, mert ismét dominálni kezdték a mérkőzést, de azért a hullámzó teljesítmény is sokszor tetten érhető volt a játékukban. Annyi változással, hogy a Bányász előnye most már folyamatosan négy és öt gól között mozgott. A Tombor-legénység pedig a legvégére alakította ki az addigi legnagyobb gólkülönbséget…

Kontra Zsolt, a tatabányaiak technikai vezetője: – Nehezen indult mindkét félidő, de aztán visszatértünk a megszokott kerékvágásba, és megérdemelt, magabiztos győzelmet arattunk.