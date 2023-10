A vendégszurkolók hazai pályát teremtettek a Tatabányának, és ezt győzelemmel hálálta meg a Tombor-csapat. A kék-fehér drukkerek szívüket-lelküket kitették, és ez sokat számított a vendégek végső sikere szempontjából.

Kézilabda NB I., 5. forduló

HSA NEKA – MOL Tatabánya KC 25-27 (15-16)

Balatonboglár, NEKA csarnok, 600 néző, vezette: Bíró Á., Kiss O.

Tatabánya: Bartucz – Rodríguez 2, Ancsin 1, Juhász Á. 4, Vilovszki 2, Győri M. 3, Krakovszki B. 4. Csere: Székely M. (kapus), Obradovics 2, Maras 4 (3), Pergel 4, Vajda H. 1, Enomoto. Edző: Tombor Csaba.

Az eredmény alakulása: 3.p.: 2-1, 10.p.: 6-3, 18.p.: 8-9, 22.p.: 10-12, 27.p.: 13-16, 32.p.: 17-16, 39.p.: 18-19, 44.p.: 20-20, 51.p.: 22-24, 56.p.: 23-26.

Kiállítások: 6, illetve 10 perc.

Hétméteresek: 2/2, illetve 3/3.

A mérkőzés elején a Nemzeti Kézilabda Akadémia gárdájának sokmozgásos, határozott védőmunkája nem nagyon ízlett a Kék Tigriseknek. Ám ezt a fajta védekezést a játékvezetők is meglehetősen elnézően „kezelték”, így ebbe olyan dolgok is belefértek – szerintük -, amelyek egyébként az ilyen játékba nem igazán. Ám amíg a hazaiak jól, addig a vendégek szellősen védekeztek, és eközben a tatabányaiak a kialakított helyzeteiket még rosszul is használták ki. Aztán a félidő hajrájára ebben valamelyest javult a Tombor Csaba csapata.

A fordulást követően folytatódott a fej-fej melletti ádáz csata. A vendégek szinte minden gólért „megkínlódtak”. A Kék Tigrisek dolgát a rengeteg vitatható játékvezetői ítélet is megnehezítettet. A bíró „sporik” meglehetősen sokszor nem álltak a helyzet a magaslatán. De ezt is „legyőzte” a Tatabánya, több száz szurkolójának fergeteges buzdításának köszönhetően. Aztán, amikor megjöttek a kapuban a Bartucz-védések is, akkor már az sem okozott zavart a Tombor-legénységnek, hogy a házigazdák – kapusukat lehozva – hét mezőnyjátékossal támadtak. Ez a győzelem az akarat diadala volt, miközben mindenki tisztában volt vele, hogy a NEKA ellen nem lesz könnyű megszerezni a végső győzelmet. Most végre – sokadszorra - sikerült…

Kontra Zsolt, a tatabányaiak technikai vezetője: - Nagyon nehéz mérkőzés volt. Borzasztóan büszkék vagyunk a srácokra. Szünet után, amikor feljavult a védekezésünk, és Bartucz Laci védései is jöttek, valamint a szurkolóink

támogatásával aztán végre nyerni tudtunk itt is, egy kifejezetten jól játszó NEKA ellen. Rendkívül fontos két pontot szereztünk.